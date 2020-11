EPIC GAMES nous propose le jeu : MudRunner.







Développeur : Saber Interactive.



Éditeur : Focus Home Interactive.



Date de sortie : 31 Octobre 2017.



Genre : Simulation.



Classification : Interdit au moins de 7 ans.



MudRunner :



MudRunner est l'expérience off-road ultime qui vous place au volant d'incroyables véhicules tout-terrain, et vous défie d'affronter les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole !



Conduisez 19 véhicules tout-terrain puissants, chacun doté de ses propres caractéristiques et de son équipement. Réalisez vos objectifs et assurez vos livraisons en bravant les éléments à travers des paysages sauvages, le tout rythmé par des cycles jour-nuit dynamiques. Explorez un environnement de type bac à sable immersif, mis en valeur par des graphismes améliorés. Risquez-vous sur des terrains impraticables, affrontez les eaux de rivières déchaînées, et surmontez de dangereux obstacles, réagissant de manière ultra-réaliste à votre passage grâce à un incroyable moteur physique.



Equipé de votre carte, de votre boussole, de votre treuil et de vos talents de conducteur, jouez solo ou rejoignez jusqu'à trois joueurs en multijoueur coopératif.



L'expérience off-road ultime :



• Une plus grande sélection de 19 incroyables véhicules tout-terrain,

• D'immenses environnements sibériens sauvages de type bac à sable à explorer,

• Des moteurs physiques et graphiques améliorés pour plus de réalisme,

• Assurez vos livraisons et remplissez vos objectifs dans des conditions extrêmes,

• Jouez seul ou en multijoueur coopératif jusqu'à 4 joueurs.















Pour le télécharger : Cliquez ICI.



Il y a même certaines extensions du jeu qui sont gratuites également.



Ne pas oubliez qu'il faut un compte pour pouvoir en profiter !



EPICGAMES