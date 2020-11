GIGABYTE nous propose de nouvelles cartes graphiques : Les RX 6800 XT AORUS Master, RX 6800 XT AORUS Master Type-C, RX 6800 AORUS Master.



GIGABYTE a lancé mercredi dernier ses cartes graphiques personnalisées haut de gamme basées sur les AMD Radeon RX 6800 XT et RX 6800, dans le cadre de sa gamme de produits de jeu AORUS très convoitée. Il s'agit du RX 6800 XT AORUS Master, du RX 6800 XT AORUS Master Type-C et du RX 6800 AORUS Master. Le RX 6800 XT AORUS Master et l'AORUS Master Type-C sont des produits presque identiques, le second étant doté d'un connecteur USB de type C (alors que le premier est remplacé par un troisième DisplayPort). Les deux cartes partagent leur base avec le RX 6800 AORUS Master.



















Les trois cartes présentent la dernière solution de refroidissement à triple fente de GIGABYTE, AORUS Max-Covered, qui comporte trois ventilateurs disposés de manière à ce que les ventilateurs des côtés chevauchent celui du centre. En dessous se trouve un dissipateur thermique en aluminium à double empilement d'ailettes qui est en contact direct avec le GPU. Comme pour tout produit AORUS Gaming, les trois cartes AORUS Master sont équipées de nombreuses LED RGB tout autour.



Les cartes sont également dotées d'un écran LCD sur le dessus qui permet une surveillance en temps réel. GIGABYTE mentionne que les cartes AORUS Master sont livrées avec le meilleur taux d'OC de l'usine de la société, mais n'a pas encore finalisé ces vitesses d'horloge. La société a également lancé sa série OC Gaming, qui utilise des solutions de refroidissement WindForce 3X plus simples, une OC d'usine plus douce et un prix proche de celui des références.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP