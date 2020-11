AOC lance deux moniteurs de 31,5 pouces avec un panneau de 165Hz et une courbure de 1500R.



AOC sort deux moniteurs 31,5" avec un rapport 16:9 et une courbure de 1500R. Il s'agit d'une variante avec une résolution de 2560x1440 pixels et d'une version avec 1920x1080 pixels. Les deux écrans ont un taux de rafraîchissement de 165Hz.



Amsterdam, 25 novembre 2020 - Le spécialiste de l'affichage AOC, première marque de moniteurs de jeux au monde1, annonce deux nouveaux écrans de jeux de 31,5" (80 cm) de sa gamme G2 primée : le CQ32G2SE (QHD - résolution 1440p) et le C32G2AE (FHD - résolution 1080p). Les deux écrans utilisent un panneau VA courbé de 1500R, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT). Les écrans grand format prennent en charge AMD FreeSync Premium et un faible décalage d'entrée pour une expérience de jeu sans bugs.















Le 31,5" CQ32G2SE utilise un panneau VA courbe 1500R avec une haute résolution QHD (2560x1440), ce qui donne une densité de 94 pixels par pouce avec des détails nets et précis et un énorme espace à l'écran. Le CQ32G2SE offre également de grands angles de visualisation (178°/178°), un taux de contraste élevé (3000:1) et une large gamme de couleurs avec une couverture sRGB de 121%, ce qui permet d'obtenir un aspect vif et percutant du contenu de l'image, que ce soit en jouant, en regardant des vidéos ou des films. Grâce à l'impressionnante courbure de 1500R du moniteur, à son taux de rafraîchissement rapide et à sa réactivité, les utilisateurs se sentiront entourés par le contenu du jeu, ce qui est particulièrement apparent dans les jeux de course et de simulation.



Le deuxième nouveau modèle, l'AOC C32G2AE, avec la même fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms, est équipé d'une résolution Full HD. Ce modèle convient parfaitement aux joueurs d'entrée de gamme ainsi qu'aux joueurs de simulation enthousiastes qui utilisent des configurations multi-moniteurs dans leurs installations de jeu spécialisées, grâce à la conception sans bordure sur trois côtés et à la capacité de montage VESA. Les deux nouveaux modèles utilisent la technologie AMD FreeSync Premium pour la prise en charge de taux de rafraîchissement variables, éliminant les bégaiements et les déchirures, ce qui garantit une expérience de jeu fluide.



Les CQ32G2SE et C32G2AE sont équipés d'un support robuste avec gestion des câbles intégrée, réglage de l'inclinaison (-3,5~21,5°), montage sans outils, option de montage VESA, plus deux haut-parleurs stéréo de 5W. La technologie anti-scintillement et le mode "Low Blue Light" garantissent une utilisation confortable et saine pour les yeux des joueurs lors de longues et sombres sessions de jeu. Les entrées HDMI et DisplayPort permettent une variété de connexions, y compris pour les consoles de jeux. Grâce à leur grande taille, à leurs angles de vision larges, à leurs couleurs vives et à leurs niveaux de noir profonds, les moniteurs sont également parfaits pour regarder des films avec les amis et la famille une fois la session de jeu terminée pour la journée.



Voici les fiches techniques :







Les AOC C32G2AE et CQ32G2SE seront disponibles en Europe à partir de Novembre 2020.



Les Prix :



- AOC CQ32G2SE : 389 euros,

- AOC C32G2AE : 299 euros.



