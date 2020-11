Plextor lance le M8 VC Plus SATA3 SSD.



Plextor (qui fait partie de Kioxia ces jours-ci, qui était Toshiba), a annoncé la série M.2 SATA3.0 (6Gbps) SSD "M8VG Plus" qui adopte le flash NAND 3D 96 couches de Kioxia.







Le facteur de forme M.2 2280 utilise SATA3.0 (6Gbps) et non NVMe, ce qui en fait une série budgétaire. Equipé d'un contrôleur Silicon Motion "SM2258" et d'un cache DDR3 avec différents facteurs de forme de la série "M8 VC Plus", trois modèles sont commercialisés au Japon : 256 Go, 512 Go et 1 To.



Les vitesses de transfert nominales sont les suivantes : lecture séquentielle 560 Mo/sec, écriture 520 Mo/sec (256 Go seulement 510 Mo/sec), lecture aléatoire 90 000 IOPS (256/512 Go 85 000 IOPS), écriture 84 000 IOPS (84 000 IOPS).



L'endurance en écriture est de 560TBW pour 1TB, 280TBW pour 512GB, 140TBW pour 256GB, 2,5 millions d'heures pour MTBF, et une garantie produit de 3 ans. La taille du corps principal est de 22 mm de largeur, 80 mm de profondeur, 2,30 mm de hauteur et pèse jusqu'à 10 g.



La version 1 TB coûtera 95 euros, la version 512GB 55 euros.



Pas de date pour le moment.



THE GURU3D