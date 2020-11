GELID annonce AMBER5, un contrôleur ARGB à 5 canaux avec télécommande.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile le tout dernier contrôleur ARGB RF à distance à 5 canaux. L'AMBER5 est un produit de la ligne de produits GELID Solutions GAMER. L'AMBER5 contrôle jusqu'à 5 ventilateurs, bandes ou autres dispositifs RVB adressables (ARGB) et dispose de 366 préréglages d'éclairage vif couvrant une collection soigneusement sélectionnée de modes RVB préprogrammés et d'effets dynamiques.



Il est livré avec la télécommande RF (radiofréquence) à 21 touches qui permet une commande à distance fiable et réactive dans un rayon de 8 mètres. Pour une puissance de sortie stable, on utilise la connectivité d'alimentation SATA qui fournit jusqu'à 85 W de puissance maximale et prend en charge les dispositifs ARGB avec jusqu'à 120 LED embarquées pour s'allumer et contrôler chaque canal.















L'AMBER5 supporte également un mode ARGB Sync/Hub via le câble ARGB Sync équipé d'un connecteur ARGB 3 broches standard (ASUS Aura) et d'un connecteur VDG (GIGABYTE/AORUS RGB Fusion) compatible avec toutes les cartes mères modernes équipées de RGB. Vous êtes libre d'utiliser les préréglages du contrôleur ou de passer à vos propres préréglages conçus dans votre logiciel RGB préféré.



L'AMBER5 peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur de votre PC en quelques secondes seulement grâce à l'aimant intégré. De plus, le Sticky Pad adhésif est également inclus pour faciliter l'installation dans les châssis de PC en aluminium ou non métalliques.



"AMBER5 rend le RGB facile et simple. Il fonctionne entièrement à distance et dispose de 366 préréglages RVB très précis, vous n'avez pas besoin d'être relié au logiciel RVB de votre carte mère pour mettre en œuvre des effets lumineux spectaculaires", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



L'AMBER5 est disponible dès maintenant et a un prix de vente conseillé de 12.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP