La marque SanDisk Japan intégrée à Western Digital.

SanDisk Corporation, une société japonaise de Western Digital Corporation, a changé son organisation de la société actuelle à une société à responsabilité limitée le 1er janvier 2021. SanDisk a décidé de changer son nom en Western Digital. Le nouveau nom commercial sera donc Western Digital GK. Nouvelle dénomination commerciale : Western Digital Limited Liability Company, nom anglais : Western Digital GK, Date prévue du changement : 1er Janvier 2021.



Western Digital propose des produits de mémoire flash NAND et des disques durs (HDD) au plus haut niveau des produits de marques multiples comme les marques WD et SanDisk, du consommateur aux entreprises et aux centres de données à grande échelle.



Nous fournissons des solutions de stockage complètes développées et produites en masse à. Parmi eux, SanDisk Co., Ltd. a été en charge de l'activité mémoire flash, mais avec ce changement de nom commercial, il est devenu plus clair qu'il s'agit d'un groupe Western Digital, prenant des décisions plus rapides que jamais, et des clients nationaux et Nous visons à créer une structure d'entreprise qui peut contribuer davantage à nos partenaires commerciaux.



Mise à jour 10:27 UTC : Western Digital nous a contactés et a précisé que ce changement d'organisation ne concerne que l'entité japonaise de Western Digital qui a changé son nom de SanDisk Corporation à Western Digital GK. SanDisk Corporation (l'entité japonaise) est une filiale à 100% de Western Digital Corporation. Globalement, aucun changement n'a été annoncé pour la marque SanDisk, et les produits SanDisk existants continueront à porter la marque.



TECHPOWERUP