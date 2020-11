THERMALTAKE nous propose des nouveaux ventilateurs : Les TOUGHFAN 14 Haute pression statique.



Thermaltake, la première marque de PC DIY premium pour les solutions de refroidissement, d'équipement de jeu et de mémoire pour les passionnés, est là pour partager le ventilateur de radiateur à haute pression statique TOUGHFAN 14 est maintenant prêt à l'achat en pack simple et en pack de 2 ventilateurs. Pour ceux qui ont déjà regardé le TOUGHFAN 12 mais qui voulaient un ventilateur de 140 mm, voici votre chance de goûter à l'ambiance de la série TOUGHFAN.



Ces ventilateurs de haute qualité et très performants sont contrôlés par PWM et conçus pour fonctionner à une vitesse maximale de 2000 tours/minute et sont optimisés pour une pression statique élevée tout en maintenant un niveau de bruit minimal. Les pales du ventilateur en polymère à cristaux liquides (LCP) sont extrêmement résistantes à la traction ; son faible coefficient de dilatation thermique peut réduire la vibration du ventilateur lorsqu'il fonctionne à pleine vitesse. Ne manquez pas le dernier membre de la série TOUGHFAN de Thermaltake, le ventilateur de radiateur à haute pression statique TOUGHFAN 14.







Ventilateurs contrôlés par le PWM



Les ventilateurs contrôlés par PWM permettent au capteur de température de la carte mère d'envoyer des signaux aux ventilateurs, leur permettant d'accélérer ou de ralentir si nécessaire.



Haute pression et haut débit d'air



TOUGHFAN 14 est conçu avec une pression statique de 3,54 mm-H2O et un débit d'air de 119,1 CFM.



Palier hydraulique optimisé Gen.2



TOUGHFAN est équipé d'un palier hydraulique optimisé de deuxième génération. La conception structurelle unique du palier hydraulique stocke le lubrifiant dans de minuscules rainures de ces zones facilement abîmées, ce qui non seulement réduit considérablement la friction mais permet aussi d'obtenir une durée de vie plus longue.



Système de montage anti-vibration



Les coussinets en caoutchouc anti-vibration injectés dans le moule amortissent les vibrations du ventilateur, ce qui permet à celui-ci de tourner à des niveaux plus élevés sans compromettre le niveau sonore. Le ventilateur est conçu pour couvrir 80 % de tous les angles, ce qui permet de maintenir un faible niveau de bruit lorsqu'il fonctionne.



Disponibilité, garantie et prix



Le ventilateur haute pression statique TOUGHFAN 14 est disponible à l'achat via le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés Thermaltake. Les ventilateurs sont couverts par une garantie de deux ans et bénéficient du soutien du service clientèle et du réseau d'assistance technique mondial de Thermaltake. Pour connaître les prix actuels du TOUGHFAN 14, veuillez consulter le site web de Thermaltake ou contacter votre représentant commercial ou de relations publiques local de Thermaltake.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP