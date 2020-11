AMD Ryzen 7 5800U "Cezanne" Basé sur "Zen 3", Geekbenched.



Le principal concurrent d'AMD dans l'espace mobile du processeur Intel 11e génération "Tiger Lake", le Ryzen 5800U, introduira le même type d'améliorations générationnelles de l'IPC sur le Ryzen 4800U "Renoir" que les processeurs de bureau Ryzen 5000 introduits sur leurs prédécesseurs Ryzen 3000. Basé sur le silicium "Cezanne" de 7 nm, le nouveau processeur Ryzen 7 5800U a été soumis à Geekbench 5.1.1, où il a obtenu des performances de 1491 points en monocoeur et 6450 points en multicoeur. Selon HotHardware, ces chiffres reflètent une augmentation importante de la CIB.







Avec la série Ryzen 5000U, AMD adopte une approche très confuse de la pile de modèles de processeurs, avec la moitié des pièces basées sur l'ancienne microarchitecture "Zen 2" et le silicium "Lucienne", et l'autre moitié "Zen 3". Le schéma du numéro de modèle est 5x00U, où si "x" est un nombre impair, la puce est basée sur "Zen 2", et si c'est un nombre pair, elle est basée sur "Zen 3". Par exemple, le 5800U est basé sur "Zen 3", alors que le 5700U est basé sur "Zen 2".



Vous trouverez la validation du 5800U Geekbench 5 ici. La liste de la base de données Geekbench confirme également que, tout comme les puces "Zen 3" à 8 cœurs des processeurs de bureau Ryzen 5000 "Vermeer", "Cezanne" est doté d'un processeur "Zen 3" à 8 cœurs qui supprime l'arrangement CCX à 4 cœurs, et d'un seul CCX à 8 cœurs avec un cache L3 monolithique de 16 Mo - un doublement de la quantité totale de cache L3 par rapport à "Renoir", et un quadruplement du cache L3 adressable par chaque cœur.



