ZOTAC annonce la GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition.



Si vous cherchez une carte graphique d'un blanc pur à intégrer dans votre construction, ZOTAC est maintenant prêt avec la première carte graphique NVIDIA RTX 3000 de la série entièrement blanche. Le choix du SKU ici est le RTX 3070 - et ZOTAC a utilisé exactement le même design que leur carte graphique Twin Edge et a simplement donné un revêtement blanc à son enveloppe. Le circuit imprimé reste cependant noir, mais la seule partie qui apparaît est principalement le connecteur PCIe. La plaque arrière est naturellement peinte en blanc également.























Aucun mot sur les prix ou la disponibilité, et ZOTAC n'a publié que des rendus de la carte sur son site web. La vitesse de l'horloge est la même que celle de la version non blanche Twin Fan à 1755 MHz Boost. Les entrées/sorties sont assurées par 3x DisplayPort et 1x HDMI ports. La carte dispose également d'un double sous-système d'alimentation à 8 broches.



VIDEOCARDZ