XMG annonce des ordinateurs portables de jeu NEO avec des écrans de 165 Hz.



En introduisant les dernières versions des ordinateurs portables de jeu XMG NEO 15 et NEO 17, XMG est l'un des premiers fabricants au monde à proposer des écrans WQHD haute résolution avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Depuis le lancement de la première série en 2018, les ordinateurs portables XMG NEO offrent des performances de jeu maximales, conformément à une longue tradition d'innovation et d'intégration de technologies de pointe en avance sur la concurrence. Dans le cadre d'une promotion des ventes pour le Vendredi noir, la société offre les deux ordinateurs portables à un prix substantiel via sa propre boutique en ligne bestware.com.







La demande d'écrans rapides, à haute résolution et entièrement compatibles avec les jeux sur les ordinateurs portables est en hausse dans la communauté des joueurs depuis plusieurs années maintenant. Cela n'est pas surprenant, puisque les processeurs mobiles et les cartes graphiques de NVIDIA, Intel et AMD ont récemment pu rattraper leurs homologues de bureau en termes de performances de jeu globales. Alors que les écrans Full HD étaient auparavant la norme établie même dans la plupart des appareils haut de gamme, XMG pense maintenant que le temps est venu de passer à une résolution plus élevée : les NEO 15 et NEO 17 sont donc maintenant disponibles avec un écran IPS WQHD 165 Hz, en complément de l'option Full HD 240 Hz existante.



Le nouvel écran haute résolution offre une qualité d'image d'une netteté exceptionnelle grâce à sa densité de pixels impressionnante de 188 ppi (15,6 pouces) et 170 ppi (17,3 pouces) respectivement. À titre de comparaison, les moniteurs UHD 4K externes de la classe de taille populaire 27 pouces n'offrent pas plus de 163 ppi. Alors que l'excellente couverture de l'espace colorimétrique sRGB est de presque 100 %, la luminosité atteint bien plus de 300 nits.



Les écrans sont techniquement identiques aux panneaux dont le fabricant américain Eluktronics a également annoncé il y a quelques jours qu'ils seraient disponibles pour deux de ses prochains ordinateurs portables (XMG NEO 15 : BOE NE156QHM-NY2, XMG NEO 17 : BOE NE173QHM-NY2).







Les nouveaux écrans WQHD ne sont pas la première innovation que XMG a mis à la disposition de ses clients dans la série des modèles NEO à un stade précoce. Lorsque la version initiale a été lancée en 2018, la société allemande a introduit ce qui était alors un tout nouveau clavier opto-mécanique, qui a lancé une tendance que d'autres fabricants et marques ont ensuite suivie. Avec sa réactivité précise, le dispositif de saisie est l'une des caractéristiques clés des XMG NEO 15 et NEO 17, bien que dans une version améliorée sur plusieurs générations.



Le clavier utilise des interrupteurs tactiles silencieux avec un point d'actionnement de deux millimètres, une distance de déplacement d'un millimètre et se caractérise par une force d'actionnement de 60 g (cN). Il est également doté d'un système anti-espionnage, d'une touche N et d'un éclairage RGB librement configurable par touche.







XMG NEO 15 et NEO 17 : une solution puissante pour les jeux WQHD



Les principales configurations de la série XMG NEO sont équipées du Core i7-10875H d'Intel avec huit cœurs et 16 threads ainsi que des cartes graphiques jusqu'à la GeForce RTX 2070 SUPER de NVIDIA. Une configuration optionnelle avec une GeForce RTX 2070 Refresh est également disponible. Les deux cartes graphiques sont des versions Max-P optimisées en termes de performances, avec un TGP maximum de 115 watts.



En combinaison avec la RAM librement configurable de 64 Go et un maximum de deux SSD M.2 avec prise en charge PCI Express, il est facile de composer un ordinateur portable de jeu haut de gamme qui alimente l'écran WQHD haute résolution avec des fréquences d'images élevées, même dans les titres de jeu AAA, pour profiter pleinement du taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz - y compris le rayonnage en temps réel et le Deep Learning Super-Sampling (DLSS). En même temps que le lancement officiel des ordinateurs portables, une vidéo sera publiée sur la chaîne YouTube Jarrod's Tech, prouvant leur remarquable potentiel de performance.



Avec des paramètres graphiques très élevés, le XMG NEO à la résolution native WQHD offre environ 120 FPS en Fortnite (High Preset), 150 FPS en Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ultra Preset) et 230 FPS en CS:GO (High Preset). Par rapport à la résolution Full HD habituelle, la baisse des performances n'est que de 22 à 35 % selon le jeu, malgré un nombre de pixels supérieur de 78 %.



Cependant, la carte graphique GeForce RTX de NVIDIA compense facilement cette différence dans les jeux supportant le DLSS 2.0, y compris le prochain titre AAA Cyberpunk 2077. Avec le DLSS 2.0 activé dans un titre existant tel que Control (High Preset), l'augmentation des performances du RTX 2070 SUPER est impressionnante : 67 %, ce qui fait passer le nombre de FPS de 48 à 81. Grâce à l'utilisation de métal liquide pour le refroidissement du processeur, même à pleine charge, la série XMG NEO atteint des températures de fonctionnement jusqu'à 9° C inférieures à celles des composés thermiques classiques.



Connectivité, dimensions et poids du châssis



Les options de connectivité sont identiques pour les XMG NEO 15 et NEO 17. Les deux ordinateurs portables de jeu offrent le Thunderbolt 3 comprenant deux flux DisplayPort directement connectés à la carte graphique NVIDIA, trois ports USB 3.2, HDMI 2.0 avec support HDCP 2.2, Gigabit LAN, WiFi 6, un lecteur de carte SD et des prises audio séparées pour un microphone et des écouteurs ou un casque. Alors que le XMG NEO 17 utilise une batterie de 62 Wh, le XMG NEO 15 dispose d'une unité de 93 Wh. Avec des dimensions de 359,8 x 243 x 23 mm et environ 2,1 kg (XMG NEO 15) et de 395,7 x 260,8 x 27,45 mm et environ 2,5 kg (XMG NEO 17), les ordinateurs portables offrent un degré élevé de portabilité dans leurs classes de performance et de taille respectives.



Informations sur la disponibilité



Les XMG NEO 15 et XMG NEO 17, qui peuvent être configurés librement sur bestware.com, sont disponibles à partir de 1 831,63 € (NEO 15) et 1 753,64 € (NEO 17). La configuration de base comprend un écran Full HD 240 Hz, le Core i7-10875H d'Intel, une NVIDIA GeForce RTX 2070 (Max-P), 8 Go de RAM DDR4 et un Samsung SSD 860 Evo de 250 Go dans le facteur de forme M.2. L'écran WQHD en option peut être précommandé dans le XMG NEO 15 avec effet immédiat et sans frais de mise à niveau, l'expédition étant prévue pour la mi-décembre. Le nouvel écran pour le XMG NEO 17 pourra être commandé à partir de la fin décembre.



Promotion des ventes du vendredi Black



Dans le cadre de la promotion des ventes du Vendredi noir sur bestware.com, XMG propose les NEO 15 et NEO 17 avec une réduction de 250 euros (Début : 26 Novembre 2020, 16:00 CET ; Fin : 2 Décembre 2020, 18:00 CET). Pendant cette période, ces deux modèles peuvent être achetés à partir de seulement 1 581.63 euros et 1 503.64 euros respectivement. Cela inclut les précommandes du XMG NEO 15 avec le nouvel écran WQHD. Pendant la même période, XMG offre une réduction de 200 € sur une configuration spéciale d'entrée de gamme du XMG NEO 15 avec Intel Core i7-10750H et NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-P Refresh, réduisant le prix de départ de 1 461.21 euros à seulement 1 261.21 euros.



Pour plus d'informations :



- XMG NEO 15 : Cliquez ICI,

- XMG NEO 17 : Cliquez ICI.



