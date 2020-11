La mémoire AMD Radeon Smart Access arrive sur les cartes mères de la série 400.



AMD a annoncé que la mémoire SAM (Smart Access Memory) de Radeon, en plus de la série RX 6800, est une fonction permettant d'augmenter la mémoire vidéo disponible pour le processeur. La SAM est l'implémentation par AMD de la fonction BAR redimensionnable qui se trouve dans la spécification PCI Express.







La mémoire AMD Smart Access Memory n'est disponible que lorsque l'on utilise un processus AMD Ryzen série 5000 et une carte graphique AMD Radeon série RX 6800 sur une carte mère compatible.







La fonction a été initialement annoncée comme une fonction exclusive des cartes mères de la série 500, mais AMD a récemment publié la nouvelle mise à jour AGESA v2 1.1.0.0 qui devrait permettre la prise en charge du SAM sur les cartes mères B450 et X470 avec une mise à jour du BIOS.



COMPUTERBASE