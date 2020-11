ASRock lance la carte graphique Radeon RX 6900 XT Reference Design.



ASRock a publié aujourd'hui un nouveau produit sur le site web de la société. La nouvelle carte graphique ASRock Radeon RX 6900 XT est la dernière née de l'offre de la société. Dotée d'un circuit imprimé de référence que l'on retrouve dans les cartes MBA (Made-by-AMD), la carte ASRock Radeon RX 6900 XT présente même les mêmes spécifications que le modèle de référence : horloge de base 1825 MHz, horloge de jeu 2015 MHz, horloge de boost 2250 MHz, horloge mémoire 2000 MHz (16 Gbps effectifs).















La carte elle-même n'est pas modifiée d'un iota. Même les autocollants qu'on y trouve (qui sont généralement des logos d'AIB) sont toujours des AMD. La seule différence entre cette carte et les offres d'AMD est la boîte dans laquelle la carte graphique est livrée. C'est la seule partie qui comporte la marque ASRock. En ce qui concerne le prix et la disponibilité, nous ne savons pas quand cette carte arrivera, mais en supposant que le design du circuit imprimé de référence, elle aura un prix de référence de 999 Dollars.



Pour plus de renseignements : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP