Cyberpunk 2077, une sortie pour le 10 décembre

Les joueurs qui attendent le nouveau jeu de CD PROJECT RED Cyberpunk 2077, seront enchantés de savoir que le jeu plusieurs fois reporté, sortira bien ce 10 décembre 2020.



Le jeu s'annonce assez gigantesque toutefois un peu plus petit en monde ouvert que The Whitcher 3, comme indiqué par CD PROJECT RED mais il y aura de quoi faire au niveau de l'action, combat, rôle et exploration.



De plus le jeu annonce de nombreuse heures de jeu, Łukasz Babiel, un développeur QA chez CD Projekt RED, annonce avoir joué prés de 175 heures au jeu sans l'avoir encore fini en jouant sur le choix de départ du Nomade. Il y aura donc de quoi passer de nombreuses heures à jouer sur le jeu.



Cyberpunk 2077 est donc un jeu prometteur qui sera certainement à la hauteur de ses ambitions.



Le meilleur prix pour achat du jeu en pré-commande que nous avons trouvé sur internet est le suivant, et ce auprés de eneba pour le prix de 45,05 € en version originale de chez le revendeur GOG.com.



