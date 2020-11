ORAXEAT a le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouveau modèle de bureau, le GT140.

Les points clefs :

- Dimensions 140 x 64 cm

- Tapis de souris toute surface, antidérapant et imperméable

- Passe-câbles, porte casque, porte gobelet

- Garantie 3 ans (2 ans auxquels vient s’ajouter 1 an supplémentaire, sur simple enregistrement via le site internet)



Modèle unique

PP TTC conseillé : 249,99€



Disponibilité : Sur le site oraxeat.com et chez les e-commerçants à partir début décembre.



