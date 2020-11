L'API d'entrée de vapeur ajoute la prise en charge du contrôleur PS5.



Grâce à notre dernière mise à jour du client Steam, tous les jeux utilisant actuellement l'API d'entrée Steam sont désormais entièrement compatibles avec la nouvelle manette PS5 - aucune mise à jour n'est nécessaire pour les développeurs, elle fonctionne tout simplement.



La prise en charge complète des fonctions LED, trackpad, grondement et gyroscope est disponible pour les joueurs pour configurer des jeux tels que Death Stranding, No Man's Sky, Horizon : Zero Dawn et bien d'autres encore. Cette prise en charge est désormais disponible pour les joueurs ayant opté pour la version bêta publique du client de bureau Steam, avec une prise en charge à l'échelle de la plate-forme, qui sera expédiée après de nouveaux tests.







Qu'est-ce que l'API d'entrée ?



En bref, Steam Input API offre aux joueurs une expérience considérablement améliorée avec un investissement limité de la part du développeur.



Il s'agit notamment de :



- Une expérience de jeu fluide avec des glyphes corrects pour tous les appareils, y compris le remappage éventuel.

- La prise en charge de fonctions avancées telles que les commandes de mouvement, les trackpads, les boutons supplémentaires.

- Les mises à jour fonctionnent tout simplement. Sans aucun travail supplémentaire pour le développeur, lorsque de nouvelles fonctionnalités et/ou de nouveaux appareils sont ajoutés à l'API, ils "fonctionneront" simplement avec ces titres.



Le contrôleur PS5 rejoint plus de 200 périphériques d'entrée pris en charge par l'API, y compris le contrôleur PS4, le contrôleur Switch Pro, les bâtons de combat, les roues de course, les tapis de danse et à peu près tous les autres contrôleurs imaginables.



Les gens jouent-ils vraiment à des jeux sur PC avec des manettes ?



Au cours des deux dernières années, le nombre d'utilisateurs quotidiens moyens jouant à un jeu Steam avec une manette a plus que doublé, et des millions de personnes profitent chaque jour du catalogue croissant de titres adaptés aux manettes. Dans les jeux avec manette, le pourcentage de joueurs qui utilisent une manette peut facilement être de 60 % ou plus.



Dans certains jeux, tels que les jeux de skateboard, plus de 90 % des joueurs utilisent une manette dans le jeu. La croissance de l'utilisation des manettes a été encore plus forte parmi les joueurs utilisant des manettes PlayStation, qui est passée ces deux dernières années de 10,9 % des sessions de jeu avec manette à 21,6 % de toutes les sessions avec manette dans l'ensemble de Steam.



TECHPOWERUP