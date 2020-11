EA SPORTS FIFA 21 offre l'expérience de match la plus authentique à ce jour.



Electronic Arts Inc. fait passer le jeu mondial au niveau supérieur avec le dévoilement aujourd'hui de EA SPORTS FIFA 21 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, qui sera lancé le 4 décembre. La puissance des consoles de nouvelle génération combinée aux avancées du moteur Frostbite permet aux joueurs de bénéficier de temps de chargement ultra-rapides et d'une amélioration des images, des sons et des mouvements des joueurs, en plus d'environnements de football ultra-réalistes qui plongent les fans dans l'expérience la plus authentique de l'histoire de la franchise EA SPORTS FIFA.







Les images et les sons de FIFA 21 sont réimaginés pour les consoles de la prochaine génération, avec la toute nouvelle GameCam d'EA SPORTS inspirée par l'aspect et la sensation des retransmissions de football de haut niveau et le LiveLight Rendering, un système d'éclairage en différé qui améliore chaque aspect de l'expérience sur le terrain. Des milliers de chants authentiques captés exclusivement dans les plus grandes compétitions du monde, dont la Premier League, la Liga et la Bundesliga, offrent l'expérience audio atmosphérique ultime d'EA SPORTS, sans équivalent dans les jeux vidéo de sport.



La technologie de nouvelle génération développée par Frostbite offre un niveau de fidélité des joueurs sans précédent. Les fans peuvent profiter d'une définition plus précise du physique des joueurs, notamment de la flexion des muscles après les frappes et des cheveux en mèches de certains des meilleurs footballeurs, associée à un éclairage dynamique qui accentue le visage des footballeurs et à leurs tenues, pour un tout nouveau niveau de réalisme.



De nouvelles cinématiques d'avant-match, telles que les bus de l'équipe arrivant avant le coup d'envoi et le bourdonnement des supporters entrant par les tourniquets, ont été ajoutées pour immerger davantage les supporters dans l'expérience totale de la journée de match.



Pendant les matchs en direct, de nouvelles réactions contextuelles des joueurs, du banc et des fans répondent aux situations clés du match, permettant aux joueurs de ressentir la passion explosive et le drame intense des grands moments de but comme les vainqueurs de dernière minute ou les égalisateurs qui sauvent la relégation.



"Nous sommes ravis d'offrir un nouveau niveau d'authenticité qui plongera les joueurs dans le jeu comme jamais auparavant lorsqu'ils entrent sur le terrain virtuel de FIFA 21", a déclaré Aaron McHardy, producteur exécutif d'EA SPORTS FIFA. "Avec des expériences immersives de niveau supérieur qui donnent vraiment vie aux stades et aux joueurs professionnels les plus reconnaissables, la technologie derrière ces consoles de nouvelle génération ouvre un monde de possibilités sur la façon dont les joueurs vont vivre le jeu mondial cette année et dans le futur".



La nouvelle technologie permet aux joueurs de vivre des mouvements plus authentiques grâce à une longueur et une qualité visuelle accrues des animations des joueurs, offrant des manœuvres ultra-réactives et réalistes dans toutes les situations sur le terrain.



L'humanisation du hors-balles crée des comportements de personnages authentiques qui permettent aux fans de ressentir toute l'émotion du football au plus haut niveau, du joueur ajustant ses protège-tibias à la 89e minute à un coéquipier criant pour obtenir un ballon de travers. Le système d'interaction avancé de Frostbite donne vie au système Real Player Motion Technology, qui permet aux joueurs de se bousculer, de pousser et de tirer dans les batailles pour la possession du ballon avec une réactivité plus grande que jamais.



Les joueurs auront pour la première fois l'occasion de découvrir l'avenir du jeu FIFA avec des temps de chargement ultra rapides qui leur permettront d'entrer dans le jeu plus vite que jamais. Du coup d'envoi au mode Carrière, les joueurs ne perdront jamais de vue le match à venir car les environnements des stades se chargeront à une vitesse sans précédent, ce qui leur permettra d'arriver au début du match en quelques secondes.



De plus, pour les joueurs équipés d'une console PlayStation 5, le mode Activités de la PlayStation les met encore plus rapidement au cœur de l'action en leur permettant de passer directement de l'écran d'accueil de la PlayStation à leur mode de jeu préféré. La technologie haptique riche et réactive de la nouvelle manette PS5 DualSense permet aux joueurs de sentir l'impact des tirs, des passes et des tacles et de sentir le rythme du jeu dans leurs mains.



Les joueurs qui achètent, ou qui ont déjà acheté, FIFA 21 pour PlayStation 4 et/ou Xbox One peuvent obtenir la version PlayStation 5 et/ou Xbox Series X|S du jeu gratuitement* à partir du 4 Décembre 2020. Les joueurs peuvent également faire passer leur équipe de FUT Club et de VOLTA FOOTBALL à la génération suivante et vice-versa grâce aux marchés de transferts intergénérationnels de FUT 21, ainsi que tout leur contenu et leur progression en matière de FUT et de VOLTA FOOTBALL. Pour les joueurs qui souhaitent uniquement jouer sur des consoles de nouvelle génération, il est possible d'acheter des éditions autonomes de FIFA 21 sur les Xbox Series X|S et PlayStation 5 pour 69.99 Dollars.



FIFA 21 est développé par EA Vancouver et EA Romania et est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One, PC via Origin et Steam, et atterrira sur Stadia - la plateforme de jeu en nuage de Google - l'année prochaine. FIFA 21 sera lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 4 décembre.



TECHPOWERUP