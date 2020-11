TECHPOWERUP nous propose le test de la : PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil.



La PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil "Big Navi" a touché terre aujourd'hui. La marque Red Devil représente les cartes graphiques AMD Radeon personnalisées les plus haut de gamme de PowerColor et s'appuie sur l'héritage de la Red Devil RX 5700 XT, qui a fait l'objet d'un grand succès. Elle est lancée aujourd'hui en même temps que la série Red Dragon et de nombreuses autres cartes de la série RX 6800 conçues sur mesure par les partenaires d'AMD.



"Big Navi" est sorti au début du mois comme un design de référence d'AMD, aujourd'hui nous passons en revue les cartes personnalisées. Les RX 6800 XT et RX 6800 apportent la nouvelle architecture graphique RDNA2 d'AMD à la plate-forme PC, qui a fait ses débuts au début de l'année sur des consoles telles que la PlayStation 5 et la série Xbox X/S. Sur le PC, elle introduit une préparation complète à DirectX 12 Ultimate, y compris la prise en charge du raytracing en temps réel.







L'architecture graphique de RDNA2 est basée sur la philosophie d'une énorme puissance de calcul pour réaliser des tracés de rayons en temps réel. Alors que la partie la plus gourmande en calcul du ray-tracing, l'intersection des rayons, est traitée par un matériel à fonction fixe, un certain nombre d'aspects, tels que le débruitage, sont traités par des shaders de calcul. C'est pourquoi AMD a doublé les ressources du SIMD par rapport à la génération précédente d'ADNR, en les associant à une nouvelle conception de silicium à haute vitesse d'horloge.



Un effet secondaire de cette approche est une énorme amélioration des performances par rapport au rendu 3D matriciel traditionnel. Dans l'état actuel des choses, il faudra encore un certain temps avant d'avoir des graphiques purement raytracés, et NVIDIA et AMD sont tous deux obligés de combiner des graphiques 3D raster avec certains éléments raytracés en temps réel. Lors de son lancement, AMD a affirmé que le RX 6800 XT était aussi performant que le RTX 3080, le fleuron de NVIDIA, et que le RX 6800 allait à l'encontre du RTX 2080 Ti (ou RTX 3070), ce qui devrait marquer le retour d'AMD dans le segment haut de gamme grâce à cette amélioration des performances.



Le Radeon RX 6800 XT Red Devil de PowerColor est basé sur le nouveau silicium RDNA2 "Navi 21" de 7 nm d'AMD et armé de 4 608 processeurs de flux, soit une augmentation de 80 % par rapport au RX 5700 XT et de 100 % par rapport au RX 5700. Chacune des 72 unités de calcul RDNA2 de la puce possède une unité d'accélération de rayons. AMD a également doublé la quantité de mémoire à 16 Go et utilise la mémoire GDDR6 16 Gbps la plus rapide au standard JEDEC.



La largeur du bus mémoire est plus étroite que celle du RTX 3080, à seulement 256 bits, mais AMD a trouvé une solution aux goulots d'étranglement de son sous-système mémoire sous la forme d'Infinity Cache, un cache L3 de 128 Mo à l'état de marche fonctionnant à 2 To/s, qui accélère l'accès à la mémoire. Notre examen de la conception de référence du RX 6800 XT examine en profondeur l'architecture RDNA2.



Dans cette revue, le PowerColor RX 6800 XT Red Devil présente un grand refroidisseur à trois fentes jumelé à un vaste dissipateur thermique à ailettes en aluminium. Il y a aussi certaines touches cosmétiques qui utilisent intelligemment des LED RVB pour donner à la carte l'apparence d'un métal rouge vif, qui fait très métal. Le tout est réuni dans une solution VRM solide qui prend en charge des vitesses de 2340 MHz (par rapport à 2250 MHz de référence) et des fonctionnalités de premier ordre, comme le double BIOS et les en-têtes ARGB externes.



PowerColor ne nous a pas fourni de prix pour la Radeon RX 6800 XT RED Devil, citant les "conditions du marché". Leur logique est que, puisque les détaillants vont de toute façon augmenter le prix en raison du stock limité, ils préfèrent ne donner aucune indication sur le prix du tout plutôt qu'un prix irréaliste. Compte tenu du positionnement de cette carte et du fait que PowerColor a déclaré qu'il s'agissait d'une édition limitée à 1000 pièces, 800 Dollars semble approprié, ce que j'ai utilisé tout au long de cette revue. Une fois que le prix réel sera connu, je mettrai bien sûr à jour cette étude.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP