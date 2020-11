RED BIOS EDITOR et MorePowerTool pour Polaris, Navi et Big Navi.



Comme AMD a massivement restreint l'utilisation des SoftPowerPlayTables et donc indirectement aussi du MorePowerTool avec les pilotes Adrenaline à partir de 2020, la communauté déplore l'ancien bonus d'overclocking ou d'underclocking, qui rendait les cartes Navi comme une Radeon RX 5700 (XT) au moins un peu plus intéressantes ou efficaces et était volontiers emportées en bonus gratuit. Malheureusement, depuis Adrénaline 2020, cette période est, au moins temporairement, terminée. Mais la communauté autour de la Red BIOS Rebellion Team a bien sûr relevé ce défi.



Le résultat est le RBE (Red BIOS Editor), et mes remerciements vont donc au R.B.R.T. et à tous les membres actifs de la communauté qui ont fait des tests pendant des jours et des semaines et ont signalé des bugs. La première version actuelle du nouvel outil vous permettra de modifier, d'adapter et de sauvegarder les entrées du BIOS de la Radeon RX 5700 (XT) de manière directe, comme avec le MPT (More Power Tool). Cependant, il existe encore certaines limitations avec les autres modèles pour le moment et nous supposons également que chacun lise d'abord attentivement la clause de non-responsabilité et les remarques préliminaires, car ce qui peut être réalisé avec cet outil dépasse clairement les possibilités de Wattman et d'autres outils.



Actuellement, le MPT (MorePowerTool) fonctionne avec toutes les cartes Navi publiées, les SPPT (SoftPowerPlayTables) stockées dans le registre étant extrêmement ralenties ou limitées artificiellement par les conducteurs. La version actuelle du RBE (Red BIOS Editor) permet d'écrire toutes les modifications du MPT directement dans le BIOS des RX 5700, 5700 XT(X) et RX 5600 XT et de sortir ce BIOS sous forme de fichier flashable.



Cependant, actuellement, une seule version personnalisée de l'outil Flash ATI permet d'écrire au moins les BIOS créés de cette manière dans les RX 5700 et RX 5700 XT(X), alors qu'il n'y a actuellement aucun logiciel adapté disponible pour le RX 5600 XT. Si une personne de la communauté souhaite contribuer et/ou dispose du logiciel approprié, n'hésitez pas à contacter la rédaction. Nous documenterons bien sûr tous les progrès et les améliorations comme d'habitude et les mettrons également à jour dans l'article.



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ - À LIRE ABSOLUMENT !



I°) Tous les processus décrits ci-dessous représentent une intervention massive dans le contrôle de la carte graphique et de son logiciel (BIOS) ! L'utilisation de l'EBR et du TPM est entièrement à vos propres risques et responsabilités, et ne peut être effectuée que par des utilisateurs expérimentés à des fins d'évaluation ! Seuls ceux qui acceptent les conditions suivantes peuvent télécharger ce logiciel !

II°) La publication igor'sLAB n'est pas l'auteur ou le distributeur commercial de ce logiciel et ne peut donc assumer aucune responsabilité ou support pour le logiciel, son utilisation et les conséquences éventuelles d'une utilisation inappropriée. Cela s'applique également aux incompatibilités éventuelles du programme ou à la perte de données.

III°) Toute personne utilisant ces outils, tels que le RBE ou le MPT, accepte ces conditions dans leur intégralité dès qu'elles sont téléchargées et renonce à toute réclamation découlant des conséquences de leur utilisation.

IV°) Un fonctionnement permanent des composants avec des valeurs non prévues par le fabricant peut entraîner des dommages irréparables ! Les fonctions de protection (limites de coupure) sont toutes encore activées, ce qui minimise quelque peu le risque, mais des composants tels que le GPU, le SOC, la mémoire ou les convertisseurs de tension peuvent encore subir des dommages imprévus !

V°) Le logiciel lié ici dans l'article est une intervention purement expérimentale dans le système et non pas avec tous les réglages prévus pour une utilisation 24h/24 et 7j/7 dans les systèmes de production !

VI°) Les tensions plus élevées qui sont maintenant possibles peuvent être capables d'endommager ou de détruire le matériel modifié à court ou à long terme.

VII°) Le logiciel accède aux réglages des programmes de service ou de tiers, notamment ceux d'AMD Wattman. Ces données peuvent être protégées par les droits d'auteur de leurs auteurs.

VIII°) Pour des raisons juridiques, nous ne pouvons pas et ne sommes pas autorisés à proposer le logiciel flash nécessaire pour flasher les BIOS expérimentaux individualisés ainsi créés pour un téléchargement direct, mais nous proposons des liens vers des versions qui nous ont été signalées par la communauté comme étant appropriées. Mais ici aussi, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant au contenu des tiers. Quiconque télécharge et utilise ces programmes le fait également à ses propres risques et dans le cadre des restrictions énumérées au début.



Remarque préliminaire importante et notes sur la mise en relation



Si vous êtes d'accord avec tous les points de la clause de non-responsabilité, vous trouverez un bref tutoriel et les étapes les plus importantes comme explication dans les pages suivantes. En raison de la complexité de la question et des caractéristiques encore très individuelles de chaque carte graphique (qualité de la puce, type de modèle, refroidissement), nous ne publierons intentionnellement aucun paramètre généralement valable, mais laisserons ces paramètres à la communauté dans le forum. De cette manière, nous évitons également que des utilisateurs inexpérimentés ne se lancent dans une aventure dont ils ne peuvent pas du tout évaluer le résultat par manque de connaissances préalables.











Nous mettons ce logiciel à disposition ici tel quel et vous demandons également de vous abstenir de toute demande aux éditeurs concernant sa fonctionnalité et son application. Pour tout retour d'information, tous les lecteurs peuvent utiliser gratuitement le forum, y compris la communauté active. En tant que publication, nous ne sommes que le médiateur entre le R.B.R.T. et les lecteurs de notre site web. En outre, l'outil est disponible en téléchargement exclusivement sur ce site web via un installateur spécial.



Toutes les autres sources peuvent contenir des versions non autorisées ou plus anciennes ou même des logiciels malveillants. Pour éviter cela, la distribution numérique des logiciels disponibles ici est explicitement interdite, d'autant plus que cela constituerait également une violation du droit d'auteur. Les liens ne peuvent être établis que vers ce site web, mais pas vers les liens de téléchargement eux-mêmes, dont nous modifions également l'URL périodiquement.



