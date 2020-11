Comment un quasi-monopole va augmenter les prix des alimentations PC en 2021 !







Qui ne connaît pas le superbe logo 80-Plus qui figure sur la plupart des blocs d'alimentation ? Ce label suggère une certaine efficacité et contribue de manière non négligeable à la construction de l'image. 80 Plus Platinum ? Il faut que ce soit bien ! Ou peut-être pas si bien que ça ?



Un document que j'ai reçu aujourd'hui montre comment la machine à imprimer l'argent 80 Plus fonctionne de telle manière, je vous le dis, que la plupart des alimentations électriques fabriquées et certifiées par l'OEM sont en fait des emballages trompeurs non testés et combien les coûts sont élevés si vous voulez utiliser un label aussi convoité pour le marketing tout court.



Quelles sont les alternatives ? Existantes, mais l'industrie doit simplement repenser son approche et ne pas se contenter de répercuter sans cesse les coûts supplémentaires sur le client, simplement parce que le service marketing pense que les étiquettes de couleur sont tellement à la mode.



Vous payez en fait beaucoup d'argent pour rien de réel, le label Hi-Res Audio de Sony vous envoie ses salutations affectueuses. Nous devons séparer deux choses, les vrais fabricants ou OEM et les marques, en achetant aux OEM des produits basés sur une plate-forme, en les faisant modifier un peu et en les vendant ensuite sous leur propre nom de société ("re-branding").



Le coût du premier enregistrement en tant que société, qu'il s'agisse d'un véritable fabricant ou seulement d'une marque avec des produits OEM, est presque inoffensif avec 5 000 USD. Pour un "vrai" fabricant, les choses sont relativement faciles par la suite, même si les coûts de certification ont également considérablement augmenté ici.



Des entreprises telles que CWT (Channel Well) fabriquent les produits finaux pour des marques comme Deepcool ou Corsair et d'autres, qui sont tout d'abord basés sur une plate-forme propre à l'OEM et qui est certifiée comme OEM. À cette fin, ces fabricants envoient également en une fois deux échantillons de test, qui sont ensuite testés par 80 Plus en conséquence. Les prix sont maintenant scandaleusement de 6 000 Dollars au lieu de 2 000 Dollars, ce qui les fait passer à 300 % !



Mais maintenant, ce sont les marques qui achètent aux fabricants d'équipements d'origine qui entrent en jeu. Pour chaque modèle individuel d'alimentation électrique, après paiement de la taxe d'enregistrement unique de 5 000 Dollars en tant que futur licencié, une somme de 3 500 Dollars (auparavant seulement 1 000 Dollars) doit être payée (350 %).



Par exemple, si une entreprise comme Deepcool 550, 650, 750, 850, 1000 et 1200 watts d'une série d'alimentations électriques est certifiée pour par exemple 80 Plus Gold, alors à partir de janvier, 21 000 USD seront dus d'un seul coup (ou 26 000 Dollars pour un nouveau licencié), sans qu'une seule alimentation électrique ait été vendue jusqu'à ce moment.







En outre, le client OEM n'utilise le label de la plate-forme que pour son propre produit, généralement encore individualisé ("re-brand"). Toutefois, ces modèles certifiés ne seront PAS testés à nouveau avec toutes les modifications apportées, mais recevront le label quasi pour les gènes de la plate-forme OEM déjà testée.



Cela signifie que d'autres composants ou câbles peuvent être installés ultérieurement, ce qui peut réduire considérablement l'efficacité, mais est également beaucoup moins coûteux. Le fait que le produit OEM acheté et réétiqueté réponde ou non à la norme n'est plus pertinent et 80 Plus n'a aucun intérêt. L'essentiel est que les frais soient transférés ponctuellement et à l'avance.



J'ai énuméré ici le document que j'ai reçu comme copie, qui prouve les augmentations de prix et on ne peut que s'étonner des frais.







Passons maintenant aux alternatives. Bien sûr, le label 80 Plus est bien connu et implique automatiquement une certaine qualité d'un produit acheté. Mais nous avons appris que cette impression est complètement fausse lorsque des alimentations modifiées et "relookées" par un OEM apparaissent sur le marché sans avoir été testées pour les caractéristiques annoncées. En revanche, il existe des projets et des entreprises comme Cybenetics, qui proposent des certificats bien meilleurs et plus pratiques à des conditions bien meilleures, de l'efficacité à l'émission de bruit, et qui rejettent complètement ce type de re-marquage non testé.







C'est exactement là que les entreprises et les clients devraient intervenir, car outre la situation de livraison déjà tendue, ce triplement des droits de licence sera certainement répercuté sur le client final. Alors ce qui est déjà rare et cher actuellement deviendra encore plus cher. Et personne ne peut vraiment s'y intéresser, sauf bien sûr 80 Plus. Rien contre l'économie de marché, mais ce monopole devrait enfin être aboli. La transparence en baisse et les coûts en hausse ? Non, merci !



Une vidéo qui présente le souci : Cliquez ICI.



IGOR'S LAB