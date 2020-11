COUGAR présente le clavier de jeu rose RGB de VANTAR AX.







COUGAR présente une version rose du clavier de jeu VANTAX AX slim RGB. Le VANTAR AX de COUGAR utilise des interrupteurs à ciseaux surbaissés avec des touches plates pour un clavier de jeu RVB ultra-mince qui ne fait que 15 mm de hauteur, soit la moitié de la hauteur des claviers standard. Pour renforcer le profil ultra-mince du clavier, le VANTAR AX est fabriqué en alliage d'aluminium monocorps CNC solide avec une surface sablée pour un aspect et une texture de première qualité. Le clavier ne pèse que 626 grammes avec un câble USB de 1,6 m de long.



COUGAR VANTAR AX Caractéristiques







Cadre en aluminium CNC Unibody



VANTAR AX est fabriqué en alliage d'aluminium solide avec une fabrication CNC. Un traitement de surface au jet de sable et un cadre métallique monocoque lui confèrent une apparence moderne et concise avec une sensation de texture brillante.



Capuchons plats avec interrupteur à ciseaux



Contrairement aux claviers normaux, le mécanisme raffiné de l'interrupteur à ciseaux et les touches plates du COUGAR VANTAR AX offrent aux joueurs la meilleure expérience de frappe possible.



Épaisseur ultra fine









Grâce à un réglage de la hauteur à deux niveaux, les joueurs peuvent adapter leur style de jeu unique en une seule fois. Avec une hauteur de seulement 15 mm, les joueurs peuvent utiliser avec une efficacité propre et simple.



Capuchons de touches translucides



Les touches translucides exclusives de VANTAR AX, qui couvrent toute la surface, sont combinées à des effets lumineux RVB pour offrir aux joueurs une expérience visuelle unique que personne n'a encore jamais vue.



Anti-Ghosting



VANTAR AX est équipé d'une technologie anti-fantômes qui apporte aux joueurs des réponses précises dans des commandes multi-clés en même temps.



Voici la fiche technique :







Le clavier COUGAR VANTAR AX PINK est disponible aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



VORTEZ