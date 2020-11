IO DATA lance le routeur WN-DEAX1800GR Wi-Fi 6.



IO DATA annonce le routeur Wi-Fi 6 WN-DEAX1800GR nouveau routeur Wi-Fi 6 qui prend en charge la communication jusqu'à 1 201 Mbps à 5 GHz et 574 Mbps à la bande 2,4 GHz.







La partie supérieure du corps principal est équipée d'une antenne externe mobile, qui peut être réglée par l'utilisateur. Si vous voulez envoyer des ondes radio dans la direction horizontale, installez l'antenne, si vous voulez envoyer des ondes radio directement en dessous ou au-dessus, inclinez l'antenne, et si vous voulez envoyer des ondes radio dans la direction diagonale, installez la en angle. On dit qu'il est possible d'obtenir une certaine efficacité.







De plus, en ajustant la position du terminal de manière à ce que les ondes radio se chevauchent, il permet d'obtenir une qualité de communication stable et une technologie de "formation de faisceau" qui empêche la réduction de la vitesse due au bruit. En outre, il prend en charge la nouvelle technologie "Beamforming W" qui permet une communication stable même lorsque l'unité esclave ne la prend pas en charge.







La norme de réseau local sans fil compatible est IEEE 802.11ax ac/a/b/g/n, la sécurité est WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE, WPA3-SAE Transition. L'interface est Gigabit WAN x1 et Gigabit LAN x1, et la taille du corps principal est de 70 mm de large, 145 mm de profondeur, 245 mm de hauteur, et pèse environ 340 g.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D