AZZA nous propose un nouveau boitier PC : Le Pyramid Mini 806.



Nous avons parlé de la Pyramid Mini 806 il y a quelque temps, mais de nouveaux modèles sont ajoutés. Une série de châssis compacts en forme de Pyramide qui va au moins faire parler d'elle si vous l'avez chez vous.



Au total, 3 modèles seront lancés. PYRAMID 804 est compatible avec E-ATX (largeur 300 mm ou moins)/ATX/MicroATX/Mini-ITX. Les principaux matériaux sont le SPCC de 1,5 à 2,0 mm d'épaisseur, l'aluminium de 2,5 mm d'épaisseur et le verre trempé, formant une forme pyramidale. Avec le triangle isocèle caractéristique, vous pouvez construire un PC avec une vue intérieure à 360 °.



















La disposition des baies de disques est de 2,5 pouces x 2 et de 2,5 / 3,5 pouces x 1 baie partagée. La disposition des ventilateurs de refroidissement est de 120 mm x 1 en haut (standard : ventilateur numérique Hurricane II RGB 120 mm), 120 mm x 3 en bas (en option). Les radiateurs compatibles sont de taille 120 mm en haut et de taille 120/240/360 mm en bas. Il y a deux fentes d'extension.



Les ports d'accès externes sont de type USB-Cx1, USB3.0x2, et les terminaux d'entrée/sortie audio. Chaque espace effectif dispose d'un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 80 mm et d'une carte graphique d'une longueur maximale de 280 mm (à l'horizontale). Le bloc d'alimentation en option prend en charge les normes ATX. Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 490 mm, profondeur 490 mm, hauteur 585 mm, poids 14 kg. Le produit est livré avec une carte graphique, un câble de rallonge de 150 mm et un support de carte graphique.



Le modèle de variation "PYRAMID 804V" possède 7 fentes d'extension et peut être monté verticalement sur une carte graphique. L'espace effectif peut atteindre 95 mm de hauteur pour le refroidisseur de l'unité centrale et 300 mm de longueur pour la carte graphique (installation verticale). Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 490 mm, profondeur 490 mm, hauteur 589 mm et poids 14,1 kg.



La "PYRAMID MINI 806" dédiée à la norme Mini-ITX est compatible avec le bloc d'alimentation standard SFX. La disposition de la baie d'entraînement est de 2,5 pouces x 2, celle du ventilateur de refroidissement est de 120 mm x 1 (standard : ventilateur numérique Hurricane II RGB 120 mm), et le radiateur est de 120 mm seulement. Il y a deux fentes d'extension.







Le port d'accès externe est USB3.0x1, terminal d'entrée/sortie audio. Chaque espace effectif est équipé d'un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 85 mm et d'une carte graphique d'une longueur maximale de 280 mm (à l'horizontale). Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 368 mm, profondeur 368 mm, hauteur 435 mm et poids 6,3 kg. Le produit est livré avec un câble de rallonge de 200 mm pour la carte graphique.



Il est déjà disponible sur le site d'Amazon : Cliquez ICI.



Le prix est de : 404.06 euros.



THE GURU3D