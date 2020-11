SAMSUNG nous propose un nouvel écran PC : Le C34G55T.



Samsung lance un nouveau membre dans sa ligne Odyssey G5 : le C34G55T. Il s'agit d'un écran ultra-large de 34 pouces avec une forte courbure de 1.000R, 3440 x 1440 pixels (21:9) et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.



Le nouveau modèle est équipé d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Selon les rapports, le panneau 8-bit va aurait un rapport de contraste de 2500:1, en plus d'une luminosité maximale de 250 cd/m², ce qui n'est même pas proche pour la certification DisplayHDR. mprt serait de 1ms, mais le temps de réponse gtg n'est pas mentionné.







En attendant, les joueurs peuvent s'attendre à un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz et à la prise en charge de FreeSync qui élimine les déchirures. La consommation électrique typique du moniteur est de 38 watts. Le Samsung Odyssey C34G55T est équipé d'un port d'affichage, d'une interface HDMI et d'une sortie casque.



Il pèse 5,2 kg et ne peut être incliné qu'une fois. Un rétro-éclairage sans scintillement promet des séances agréables pour les yeux. De plus, le support HDR10 est annoncé, ce qui ne sera probablement pas convaincant en raison de la luminance modérée.







Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D