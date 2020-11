Les nouvelles mises à jour du BIOS AGESA permettent la fonctionnalité AMD Smart Access Memory pour X470 et B450.



La semaine dernière, lors du lancement des cartes graphiques de la série RX 6800, une fonction appelée SAM (Smart Access Memory) a été activée pour sélectionner les cartes mères X570 en combinaison avec un processeur Ryzen de la série 5000 et une carte graphique RDNA2.



AMD a annoncé qu'il ne prendrait en charge la série 500 que pour la SAM, mais comme les nouvelles mises à jour du BIOS sont basées sur AGESA v2 1.1.0.0, nous voyons maintenant que X470 et B450 sont également pris en charge.



En bref, le processeur doté de cette fonctionnalité peut adresser la mémoire de la carte graphique (en totalité) au lieu d'un bloc qui est normalement de 256 Mo. La prise en charge de la BTW supérieure à 4G est présente dans le BIOS de votre mobo depuis longtemps maintenant, car il s'agit vraiment d'une fonction PCIe standard, mais cela semble vraiment prendre son envol avec les nouveaux GPU, car elle n'a jamais été utilisée.



Les collègues de Computerbase rapportent que tous les fichiers BIOS actuels pour ASRock sont supportés ainsi que MSI qui a distribué les premières versions bêta aux testeurs, qui d'une part activent la mémoire Smart Access sur X470 et B450 et d'autre part déploient AGESA v2 1.1.8.0 avec Curve Optimizer.



D'autre part, ASUS dispose également d'une série de BIOS bêta. Cependant, ASUS mentionne qu'il ne recommande pas l'utilisation de cette version de BIOS si un Ryzen 3000 (Zen 2) ou Ryzen 2000/1000 (Zen) ou même un processeur de série A (Bristol Ridge) est utilisé. De plus, et c'est très important, cette mise à jour du BIOS ne peut pas être annulée. Une fois mise à jour, il n'est pas possible de revenir à une ancienne version du BIOS en cas de problème.



Version 2406 Beta Version 2020/11/24 10,36 MBytes



PRIME B450M - A BIOS 2406 :



- Mise à jour de l'AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.8.0 pour le nouveau support CPU,

- Il est fortement recommandé de ne pas mettre à jour ce BIOS bêta lorsque vous utilisez la prise AMD AM4 pour AMD Ryzen Série 3000/Série 2000/Série 1000/Série A - Processeurs de bureau,

- Ce BIOS bêta ne peut pas être inversé.



C'est pour le Chipset B450 :



- ASRock B450M/ac version 2.30 : Cliquez ICI,

- ASRock B450 Pro4 version 4.50 : Cliquez ICI,

- ASRock B450M Pro4 version 4.60 : Cliquez ICI,

- ASRock B450M Pro4-F version 2.40 : Cliquez ICI,

- ASRock B450M/ac R2.0 version 2.30 : Cliquez ICI,

- ASRock B450M-HDV R4.0 version 4.10 : Cliquez ICI,

- ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 version 4.50 : Cliquez ICI,

- ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac version 4.20 : Cliquez ICI,

- ASRock B450M Steel Legend version 3.60 : Cliquez ICI,

- ASRock B450 Steel Legend version 3.70 : Cliquez ICI,

- ASRock B450M Pro4 R2.0 version 4.60 : Cliquez ICI,

- ASRock B450 Pro4 R2.0 version : 4.50, Cliquez ICI,

- ASRock B450M-HDV version 4.20 : Cliquez ICI.



