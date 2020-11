COLORFUL nous propose une nouvelle carte graphique : La iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC-V.



Colorful a lancé aujourd'hui l'iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC-V, sa carte graphique phare RTX 3090 qui est équipée d'un refroidisseur de liquide en boucle fermée (CLC) tout-en-un monté en usine. Cette carte diffère légèrement de la Neptune OC que la société a lancée en septembre avec l'ajout d'un contrôleur RGB et de ventilateurs lumineux.



La carte est dotée d'une solution VRM 26 phases (14+8+4) de première qualité qui tire son énergie de trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, et est livrée avec des vitesses surcadencées en usine de 1755 MHz (contre 1695 MHz de référence), et une mémoire GDDR6X de 19,5 Gbps intacte. Il semble que le CLC refroidisse non seulement le GPU du RTX 3090, mais aussi les autres composants chauds de la carte, tels que les puces mémoire et le VRM.















Un radiateur de 240 mm x 120 mm avec une paire de ventilateurs éclairés par des LED ARGB assure le refroidissement de la carte. Sur la carte elle-même, il y a un ornement circulaire qui ressemble à un ventilateur, mais qui est en fait la couronne du bloc-pompe. Il est possible qu'une plaque de base pousse la chaleur des accessoires sur la plaque froide du CLC.



La carte mesure 29,1 cm de long, 15,1 cm de haut (il faut tenir compte des raccords), et a strictement 2 fentes d'épaisseur. Les dimensions du radiateur sont typiques d'une unité de 240 mm. Les sorties d'affichage comprennent trois DisplayPort 1.4a et un HDMI 2.1. La carte dispose d'un double BIOOS avec un sélecteur à poussoir sur le support arrière d'E/S.



La société n'a pas révélé le prix, mais nous estimons qu'il est proche du prix de vente conseillé de 2 000 Dollars.



TECHPOWERUP