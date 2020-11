UL Benchmarks met à jour 3DMark avec des données sur les performances estimées des jeux.



UL Benchmarks a publié mercredi dernier une mise à jour majeure de 3DMark. La nouvelle version 2.16.7094 ajoute un onglet Résultats remanié et introduit la fonction d'estimation des performances du jeu, qui vous permet d'extrapoler votre score 3DMark sur les performances réelles du jeu.







Cette fonction débute par l'estimation des performances de jeu pour cinq titres populaires, "Apex Legends", "Battlefield V", "Fortnite", "Grand Theft Auto V" et "Red Dead Redemption 2". Après un test d'évaluation, il suffit de sélectionner l'un de ces jeux dans un menu déroulant et une combinaison résolution+prévision dans un autre.







3DMark vous donnera une estimation de la fréquence d'images, en tenant compte de votre score global 3DMark et des performances des sous-systèmes (graphiques, physiques, etc.).







Dans cet article, UL Benchmarks explique la corrélation entre un score 3DMark et les fréquences d'images estimées correspondantes pour "Fortnite".







Pour télécharger la version 3DMark 2.16.7094 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP