Thermaltake annonce la disponibilité au quatrième trimestre du réservoir+pompe PR32-D5 Plus et du waterblock Pacific MX1 Plus.



Thermaltake, la première marque de PC de bricolage haut de gamme pour les solutions de refroidissement, d'équipement de jeu et de mémoire pour les passionnés, est ravie d'annoncer que le Pacific PR32-D5 Plus Reservoir & Pump Combo et le Pacific MX1 Plus CPU Water Block sont prêts à être vendus.







Si les utilisateurs recherchent une combinaison de pompe et de réservoir avec des effets lumineux RGB, le Pacific PR32-D5 Plus Reservoir & Pump Combo est la nouvelle meilleure option. Pour garantir les meilleurs effets visuels qu'un grand réservoir pourrait apporter tout en laissant la liberté de choisir un châssis relativement petit, les utilisateurs peuvent utiliser le support inclus dans le pack, qui permet de monter la Pacific PR32-D5 Plus sur un ventilateur.







Inspiré d'un waterblock All-in-One, le bloc d'eau Pacific MX1 Plus CPU est destiné à ceux qui recherchent un bloc d'eau au design unique. Il possède un couvercle supérieur fini miroir, qui affiche les 12 LED et crée une perception de la profondeur. Il possède également une base en cuivre avec un placage en nickel anticorrosion fini miroir qui assure un excellent transfert de chaleur et préserve son aspect de départ.







Caractéristiques du Pacific PR32-D5 Plus Reservoir & Pump Combo et du Pacific MX1 Plus CPU Water Block :



Logiciel TT RGB Plus



Surveillez les performances du ventilateur, réglez la vitesse du ventilateur et personnalisez les effets d'éclairage pour les produits de refroidissement liquide Thermaltake Plus RGB grâce au logiciel breveté TT RGB PLUS et à une application mobile conçue exclusivement.



Capteur de température intégré (Pacific MX1 Plus uniquement)



Transmet le signal du capteur de température intégré au logiciel TT RGB Plus pour surveiller la température du liquide de refroidissement.



Dissipation optimale de la chaleur grâce à une structure à micro ailettes de 0,15 mm (Pacific MX1 Plus uniquement)

Le bloc d'eau du processeur Pacific MX1 Plus de Thermaltake a réduit l'espacement des ailettes à 0,15 mm, ce qui est mieux que la plupart des conceptions, forçant le liquide de refroidissement à passer à travers une plus grande surface, créant ainsi le meilleur résultat de dissipation de chaleur.



Capuchon rotatif à 360° (Pacific PR32-D5 Plus uniquement)



Le capuchon rotatif à 360 degrés permet aux utilisateurs d'ajuster la position des orifices à filetage G 1/4 même après qu'il ait été monté sur le châssis, ce qui offre plus de flexibilité pendant la construction du refroidissement à eau.



Options d'installation multiples (Pacific PR32-D5 Plus uniquement)



Outre le réservoir et le support de pompe standard, l'ensemble comprend également un support qui permet aux utilisateurs d'installer le Pacific PR32-D5 Plus sur un ventilateur, ce qui leur permet de profiter d'un refroidissement par eau même avec un espacement réduit.



Disponibilité et garantie



La combinaison réservoir et pompe Pacific PR32-D5 Plus et le bloc d'eau pour processeur Pacific MX1 Plus sont disponibles à l'achat au quatrième trimestre 2020 via le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés de Thermaltake. Les produits Thermaltake Liquid Cooling System sont couverts par une garantie de deux ans et bénéficient du soutien du réseau mondial de service clientèle et d'assistance technique de Thermaltake.



Pour plus d'informations :



- PR32-D5 Plus Reservoir+Pump : Cliquez ICI,

- Pacific MX1 Plus Water Block : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP