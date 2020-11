RAM Pressure est un nouveau jeu de STR en Free2Play, dans un univers à la XCOM et de science-fiction



"Un jeu tactique en ligne multijoueur scénarisé associant le combat au tour par tour de XCOM à une ambiance intense de science-fiction bien ancrée.

Vivez en ligne l'intensité de l'action tactique multijoueur et découvrez un complot incroyable et un scénario unique basé sur les missions 'un joueur' ou multijoueurs"(c)Steam.



Le jeu est entièrement gratuit en Free2Play et vous pouvez le récupérer sur steam pour l'installer sur votre compte personnel pour ensuite y jouer.



Télécharger le jeu CLIQUEZ ICI