ONE MORE LEVEL nous propose un nouveau jeu PC : Ghostrunner.







Editeur(s)/Développeur(s) : One More Level.



Sortie France : 27 Octobre 2020.



Genre(s) : Action.



Thème(s) : Futuriste/Cyberpunk.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.



Mode(s) : Jouable en solo.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français/Voix en anglais/Textes en anglais.















Résumé : Ghostrunner est un jeu où l'action prend place dans un futur décimé par un cataclysme. Le reste de l'humanité vit dans une tour où les inégalités et la violence règnent. Gravissez la tour armée de votre épée futuriste pour trouver le maître des lieux.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



