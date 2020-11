World of Warcraft : Shadowlands Now Live.



Dans les Shadowlands, le monde au-delà du royaume des mortels, les âmes d'Azeroth découvrent un nouveau but : s'élever, expier, renaître, mener une guerre éternelle ou subir une éternité de tourments. Pour les millions de joueurs de World of Warcraft à travers le monde, le voyage pour saisir leur propre destin dans l'au-delà commence aujourd'hui avec le lancement de Shadowlands, la huitième extension du célèbre jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs de Blizzard Entertainment.



Dans World of Warcraft : Shadowlands, les héros de la Horde et de l'Alliance seront confrontés aux mystères de la mort au cours de leur voyage à travers les merveilleux royaumes du monde suivant. En cours de route, ils vont conclure un pacte qui changera leur destin avec l'une des quatre alliances dirigeantes des Shadowlands, en s'appuyant sur leur pouvoir de l'autre monde pour affronter les forces du Geôlier, l'entité malveillante qui domine les profondeurs désespérées de la Maw. La détermination des joueurs sera mise à l'épreuve alors qu'ils tenteront de récupérer les âmes perdues sous l'œil vigilant du Geôlier et s'aventureront dans les couloirs labyrinthiques de Torghast, la Tour des Damnés, où des horreurs longtemps emprisonnées - et des récompenses légendaires - attendent.















"Shadowlands emmène les joueurs de WoW dans une partie de l'univers de Warcraft dans laquelle ils n'ont jamais mis les pieds auparavant, et leur donne l'occasion de façonner le destin de leurs personnages d'une manière totalement nouvelle", a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. "Qu'ils explorent toutes les facettes de la Convention qu'ils ont choisie ou qu'ils créent leur propre équipement légendaire dans la Tour des Damnés, nous sommes impatients que les joueurs découvrent les expériences qui les attendent de l'autre côté".



Le lancement de Shadowlands fait suite à un certain nombre de mises à jour récentes du jeu WoW, conçues pour faciliter plus que jamais la participation des nouveaux joueurs et des anciens. Sur l'île d'Exile's Reach, les nouveaux joueurs découvriront une toute nouvelle aventure d'introduction qui leur apprendra ce qu'il faut faire pour être un champion d'Azeroth, y compris des quêtes qui mettent en valeur les capacités de la classe choisie et un mini-dungeon à deux boss qui transmet les bases du jeu en groupe. Une fois que les nouveaux joueurs auront quitté l'île, ils pourront continuer directement dans la dernière extension du jeu, Battle for Azeroth, où ils pourront progresser jusqu'au niveau 50 pour se préparer à entrer dans les Shadowlands.



Comme pour les extensions précédentes, les joueurs qui souhaitent que l'un de leurs nouveaux personnages ou des personnages de niveau inférieur soit prêt à franchir le seuil de la mort immédiatement peuvent utiliser un bonus de personnage de niveau Shadowlands, inclus dans les éditions héroïque et épique de l'extension ou disponible en achat autonome (détails ci-dessous).



World of Warcraft - Shadowlands regorge de contenus et de fonctionnalités qui offrent aux joueurs de toutes nouvelles façons de découvrir et de façonner le destin de leurs personnages :



- Explorez l'au-delà de Warcraft : découvrez les merveilles et les horreurs qui vous attendent dans le monde au-delà du voile. Chevauchez à travers les champs rutilants de Bastion, perdez-vous parmi les flèches gothiques de Revendreth, retrouvez-vous au carrefour du destin dans la cité éternelle d'Oribos, et bien plus encore.

- Engagez-vous dans une alliance - Alignez-vous sur l'une des quatre alliances des Shadowlands, chacune avec des campagnes d'histoire, des caractéristiques de jeu et des pouvoirs uniques qu'elles confèrent à ceux qui s'engagent à leur cause. Choisissez entre le vaillant Kyrian de Bastion et le fier Venthyr de Revendreth, battez-vous pour les puissants Necrolords de Maldraxxus, ou cherchez à vous renouveler avec les sauvages Fae de la nuit d'Ardenweald.

- Ascension de la Tour des Damnés - Les âmes les plus viles qui existent sont enfermées dans Torghast, une prison de l'autre monde dirigée par la terrifiante entité connue sous le nom de Geôlier. Ce défi en constante évolution et d'une grande espièglerie est ouvert aux joueurs solitaires et aux groupes de cinq personnes maximum. Ceux qui braveront ses épreuves gagneront des matériaux pour commander l'équipement légendaire sculpté dans les runes de leur choix.

- Et plus encore, vous pourrez faire appel à l'œil attentif du Geôlier dans la gueule du loup, où le défi s'accumulera au fur et à mesure que vous vous y attarderez ; vous pourrez vous lier d'amitié avec les personnages clés de l'alliance que vous aurez choisie afin de partager leurs pouvoirs distincts ; vous pourrez choisir la manière de rendre la gloire au sanctuaire de votre alliance... Shadowlands n'a rien à voir avec ce que vous avez connu dans World of Warcraft.



Choisissez votre chemin dans les Shadowlands



Les joueurs qui souhaitent se rendre dans les Shadowlands aujourd'hui peuvent acheter l'extension pour PC Windows et Mac dès maintenant sur www.worldofwarcraft.com.



World of Warcraft : Shadowlands est disponible en plusieurs éditions pour répondre aux intérêts des joueurs, notamment :



- Shadowlands Base Edition (39.99 Dollars, uniquement en version numérique), qui est fournie avec l'extension uniquement, et offre un nouveau point d'entrée plus bas par rapport aux extensions précédentes.

- Shadowlands Heroic Edition (59.99 Dollars, uniquement en version numérique), qui est fournie avec l'extension ; un bonus de personnage permettant d'emmener immédiatement un personnage de niveau inférieur, nouveau ou existant, dans les Shadowlands ; et la monture Everwyrm enrôlée, qui donne en outre accès à une ligne de quête grâce à laquelle les joueurs peuvent gagner le set de transmogrification Vêtements de l'éternel voyageur.

- Shadowlands Epic Edition (79.99 Dollars, uniquement en version numérique), qui comprend tout ce qui se trouve dans l'Edition Héroïque plus le familier Anima Wyrmling, l'effet d'arme cosmétique Wraithchill, l'Eternal Traveler's Hearthstone, qui offre un effet visuel unique, et 30 jours de jeu.



