Team Group Vulcan G 1 TB SSD.



Team Group est un fabricant taïwanais bien connu de mémoires et de mémoires flash, qui répond depuis longtemps aux besoins des utilisateurs du monde entier. Aujourd'hui, nous passons en revue le SSD Vulcan G de Team Group, qui s'adresse au segment d'entrée de gamme et aux mises à niveau qui remplacent leurs vieux disques durs mécaniques.







Nous avons précédemment examiné le Team Group Vulcan SSD, qui a fourni de solides performances à un prix abordable. Le nouveau Team Group Vulcan G est encore plus abordable, atteignant des niveaux de prix jusqu'alors impensables pour les SSD, mais certains compromis ont dû être faits.



Le Vulcan G est construit autour d'un contrôleur Silicon Motion SM2258XT G, couplé à des puces flash 3D TLC de Toshiba, une puce DRAM n'étant pas installée.



Le Team Group Vulcan G est disponible dans des capacités de 512 Go (50 $) ou 1 To (80 $). L'endurance de ces modèles est fixée à 400 TBW et 800 TBW respectivement. Le Team Group comprend une garantie de trois ans.



Voici la fiche technique :







