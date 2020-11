NETGEAR annonce le WAX204 Dual Band WiFi 6 AX1800 Wireless AP.



NETGEAR, Inc, le principal fournisseur de produits de réseautage qui alimentent les entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd'hui la disponibilité du nouveau point d'accès WiFi 6 WAX204, qui vient s'ajouter au portefeuille de produits de l'entreprise compatibles avec le WiFi 6. Le WAX204 vient s'ajouter à la famille existante de points d'accès WiFi de NETGEAR, qui sont à la fois performants et économiques et qui conviennent parfaitement aux petits sites.



Cette gamme de points d'accès sans fil est conçue pour le client qui n'a pas besoin de gestion à distance mais qui a besoin d'une solution de gestion locale simple avec une interface utilisateur intuitive. Les produits comprennent des points d'accès WiFi de bureau en WiFi 5 et WiFi 6, offrant une gamme d'offres au choix. Avec une excellente combinaison de performances et de couverture au bon prix pour les petites entreprises, ces nouveaux points d'accès sans fil sont le meilleur rapport qualité-prix du WiFi de NETGEAR pour aujourd'hui et demain.











Dans le cadre de la nouvelle gamme de produits Business Essentials, le WAX204 offre aux travailleurs à domicile, aux micro-entreprises et aux petits commerçants d'aujourd'hui une solution rentable aux problèmes typiques des réseaux sans fil. Des problèmes tels que la connectivité irrégulière, l'encombrement dû à la bande passante limitée, les connexions interrompues, le faible débit, l'installation complexe et le manque de sécurité sont tous résolus grâce à la technologie avancée intégrée au WAX204.



Offrant une technologie WiFi 6 haut débit abordable et facile à installer, le nouveau WAX204 n'entraîne pas de coûts d'infrastructure ou de déploiement supplémentaires. C'est la solution WiFi au meilleur rapport qualité-prix pour les petites entreprises, les bureaux à domicile, les cafés, les commerces de détail, les petits bureaux, etc. Conçu avec la technologie WiFi la plus récente, le WAX204 offre des performances, une couverture et une sécurité qui vous permettent de garder votre bureau à domicile, votre petite entreprise, vos employés, vos invités et vos clients connectés.



Une meilleure couverture avec des réseaux séparés



Dans tout foyer ou entreprise, l'objectif est d'obtenir la meilleure couverture possible à partir d'un point d'accès sans fil. Le WAX204 s'appuie sur la dernière norme sans fil, WiFi 6, pour offrir une couverture plus étendue que les générations précédentes de cette technologie. Cette avancée réduit les zones mortes pour une expérience sans fil plus productive et moins frustrante.



Lorsque tout le monde utilise le même réseau sans fil, chaque appareil est en concurrence pour la largeur de bande disponible. Avec la possibilité d'établir jusqu'à 3 réseaux sans fil distincts avec des canaux dédiés séparés (SSID), le WAX204 maximise les performances de chaque connexion. Désormais, lorsque l'on travaille à domicile, il peut y avoir un réseau séparé pour l'enseignement à distance et un autre pour la diffusion en continu afin de garantir qu'il n'y ait pas de perte d'appels vidéo et que le transfert de fichiers volumineux se fasse sans problème.



Des performances supérieures



Il semble qu'aujourd'hui, chaque appareil nécessite une connexion Internet, ce qui entraîne une forte congestion de la bande passante du réseau WiFi disponible. Les ordinateurs portables, les téléphones, les tablettes, les caméras de sécurité, les lumières, les téléviseurs, les lecteurs multimédias et même le réfrigérateur et l'imprimante sont tous en concurrence pour l'accès au réseau.



Le WAX204 apporte une performance supérieure au réseau avec la nouvelle norme WiFi 6 en permettant à plus d'appareils de se connecter que jamais auparavant. Désormais, tous vos appareils peuvent fonctionner à une vitesse optimale grâce à la bande passante de 1,8 Gbps, ce qui se traduit par des vitesses jusqu'à 40 % supérieures à celles du WiFi 5 (802.11ac). Le WAX204 est également rétrocompatible, de sorte que même avec des appareils plus anciens, vous constaterez une augmentation des performances.



Une installation simple



Le nouveau point d'accès WAX204 a été conçu pour rendre l'installation plus facile que jamais. L'interface intuitive, basée sur le web, propose une configuration guidée étape par étape pour permettre une installation rapide et transparente.



Une sécurité accrue

Que ce soit dans un bureau à domicile ou dans un café, la sécurité est plus importante que jamais et le WAX204 offre des fonctions de sécurité robustes. En offrant la possibilité de configurer jusqu'à 3 SSID qui séparent les dispositifs clients de ceux des autres SSID, le WAX204 contribue à protéger la vie privée et à assurer la sécurité des données. En outre, le point d'accès utilise l'authentification WPA3 pour le plus haut niveau de sécurité des connexions WiFi, ainsi qu'un serveur DHCP NAT pour une sécurité accrue du pare-feu.



Caractéristiques supplémentaires



Même dans le monde sans fil avancé d'aujourd'hui, une connexion câblée a ses avantages. Le nouveau point d'accès WAX204 offre 4 ports LAN Ethernet à ceux qui choisissent d'utiliser une connexion câblée pour l'imprimante, la console de jeu, la station de travail, le téléviseur ou même un ordinateur portable.



Le WAX204 peut également vous faire économiser de l'argent grâce à sa capacité à servir de routeur et de point d'accès. Cette fonctionnalité vous permet de renoncer au coût et à la complexité d'un routeur séparé et de n'avoir qu'un seul appareil pour effectuer les deux tâches.



Une assistance quand vous en avez besoin



Le WAX204 est livré avec une garantie matérielle de 3 ans, la meilleure du secteur, et 90 jours d'assistance par téléphone et par chat pour les cas où vous auriez besoin d'aide.



Disponibilité et Prix



- Le point d'accès WAX204 WiFi 6 est disponible et expédié aujourd'hui aux États-Unis - WAX204-100NAS (US) - 129.99 Dollars.

- Le WAX204-100EUS (Europe et Royaume-Uni) sera disponible en Europe dans le mois à venir au prix de 129.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP