SilentiumPC nous propose une nouvelle série de boitier PC : Les Ventum VT2.



SilentiumPC, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU et de boîtiers de PC, présente une toute nouvelle gamme de boîtiers de PC à refroidissement orienté en quatre saveurs pour les utilisateurs soucieux de leur budget. La nouvelle gamme Ventum VT2 est exceptionnellement bien équipée et offre un excellent équilibre pour son prix à partir de 31.90 euros.



L'une des principales caractéristiques de conception est le grand panneau avant aux bords arrondis, qui est presque entièrement recouvert d'un filet, permettant une circulation d'air illimitée. En outre, la plus grande partie du panneau supérieur est recouverte d'une feuille de tissu magnétique, afin de favoriser davantage la circulation de l'air, ce qui offre aux utilisateurs de vastes possibilités pour construire leurs appareils de jeu sur mesure.























Les quatre versions différentes offrent un support pour les grands refroidisseurs de CPU, les grandes cartes VGA et peuvent s'adapter aux refroidisseurs d'eau AIO avec des radiateurs allant jusqu'à 360 mm. Alors que le modèle de base Ventum VT2 combine toutes les caractéristiques ci-dessus et se concentre principalement sur le budget, les modèles Ventum VT2 de qualité supérieure tels que le TG ARGB et le EVO TG ARGB augmentent le volume de livraison avec davantage de ventilateurs ARGB ainsi qu'un panneau latéral en verre trempé.



Conçu pour un refroidissement exceptionnel



Le nouveau Ventum VT2 met clairement l'accent sur des capacités de refroidissement exceptionnelles et sur la volonté d'offrir la meilleure compatibilité matérielle et le meilleur ensemble de fonctionnalités tout en visant un prix abordable. L'ensemble du panneau avant et la majeure partie du panneau supérieur sont en maille pour assurer une résistance à l'air minimale et une compatibilité maximale avec les ventilateurs du boîtier ainsi qu'avec les radiateurs de 120 à 360 mm.



Construit pour abriter les derniers matériels chauds



Grâce à sa conception intérieure spacieuse et à une utilisation intelligente de l'espace, le Ventum VT2 peut accueillir le matériel le plus récent et permet un acheminement pratique des câbles. Tous les boîtiers sont prêts à accueillir des refroidisseurs à air pour CPU d'une hauteur totale de 159 mm et les dernières cartes VGA d'une longueur maximale de 290 mm. Jusqu'à deux lecteurs de 2,5 pouces et un lecteur supplémentaire de 2,5 ou 3,5 pouces peuvent être installés dans le compartiment inférieur à l'aide de passe-câbles en caoutchouc amortissant les vibrations. La division de l'intérieur en deux chambres a une influence positive sur le flux d'air à l'intérieur du châssis et permet un acheminement encore plus facile des câbles.



Les quatre modèles Ventum VT2 peuvent accueillir jusqu'à trois ventilateurs à l'avant, deux dans le panneau supérieur et un autre à l'arrière. Le modèle de base Ventum VT2 est équipé d'un ventilateur Sigma HP 120 mm CF préinstallé à l'arrière, tandis que les autres modèles sont équipés d'un plus grand nombre de ventilateurs. Des filtres à poussière amovibles sont situés au-dessus et au-dessous du boîtier pour empêcher la poussière de pénétrer dans le boîtier.



Ventum VT2 Evo TG ARGB



Le modèle haut de gamme est doté d'un grand panneau latéral en verre trempé, en plus des caractéristiques de base de la série. Une superbe circulation d'air est assurée grâce aux trois ventilateurs de boîtier Stella HP ARGB 120 mm CF pré-installés, qui sont montés à l'avant du châssis. Le contrôleur Nano-Reset ARGB est installé dans le boîtier et offre divers effets et jeux de couleurs. L'ensemble comprend également un séparateur pour un total de cinq appareils ARGB et cinq ventilateurs, ce qui permet de les connecter à une prise du contrôleur ou de la carte mère. Les systèmes ARGB pris en charge comprennent ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync et MSI Mystic Light.



Ventum VT2 TG ARGB



Ce modèle est équipé d'un ventilateur Pulsar HP ARGB 120 mm CF à l'arrière du châssis et d'un ventilateur Sigma HP 120 mm CF à l'avant du boîtier. Ce mélange permet un flux d'air bien équilibré et est prêt pour une expérience ARGB plus avancée. Grâce à la fonction "Auto LED", il est possible d'utiliser un effet arc-en-ciel sans avoir besoin d'un contrôleur ou d'une carte mère compatible. Il est également possible de connecter le ventilateur Pulsar HP ARGB 120 mm CF à un contrôleur supportant le système de rétro-éclairage adressable (ARGB 5 V en système 2+1), pour étendre l'éclairage ARGB à l'intérieur du châssis. Les systèmes ARGB pris en charge comprennent ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync et MSI Mystic Light et Gigabyte RGB Fusion 2.0.



Ventum VT2 TG



Comme le modèle de base Ventum VT2, la Ventum VT2 TG est équipée d'un ventilateur haute pression Sigma HP 120 mm CF à l'arrière, mais en offre un autre à l'avant. Ce modèle est doté d'un panneau latéral en verre trempé de haute qualité au lieu du panneau latéral en métal habituel.



Le panneau d'E/S est situé en haut à droite du châssis du Ventum VT2. En plus de l'alimentation et du bouton de réinitialisation, le panneau E/S comporte deux connecteurs USB 3.2 Gen 1 Type A et deux connecteurs de 3,5 mm pour le microphone et le casque.



Prix et Disponibilité



Les quatre boîtiers Ventum VT2 PC sont disponibles dès aujourd'hui dans les boutiques en ligne et chez les détaillants.



Les Prix :







