L'ECS introduit le tout-en-un : Le PCE22-MH410/E24-MH410.



Elitegroup Computer Systems (ECS), le leader mondial des cartes mères, mini-PC, ordinateurs portables, appareils mobiles et solutions de ville intelligente, est heureux d'annoncer la sortie de l'élégant mais puissant All-in-One PC-E22-MH410/E24-MH410. Il est doté d'un processeur Intel Core i de 10e génération et d'une mémoire DDR4-2666 MHz pour des performances sans compromis. Son design compact et épuré convient parfaitement à toutes les applications professionnelles telles que les institutions gouvernementales et publiques, les soins de santé, les banques et les comptoirs d'hôtel qui exigent que les ordinateurs restent en permanence au bureau et qui sont également idéales pour le divertissement à domicile.







E22-MH410/E24-MH410 AiO PC présente le remarquable écran Nano-edge de 21,5 pouces et 23,8 pouces en conséquence. L'écran de 21,5 pouces convient aux espaces restreints tels que les comptoirs d'hôtel ou de banque et les bureaux, et l'écran de 23,8 pouces est idéal pour le divertissement à domicile. Tous deux prennent en charge la résolution Full HD qui offre des images étonnantes avec des couleurs exceptionnelles. Grâce à la technologie de visionnage large de 178˚, vous pouvez profiter de visuels réalistes dans presque toutes les directions. Et le grand support ergonomique offre un réglage de l'inclinaison pour que les utilisateurs puissent se détendre et s'étirer, sans pour autant manquer d'informations importantes pendant leur travail.







Les PC AiO E22-MH410/E24-MH410 disposent également d'un écran tactile à 10 points (en option), ils prennent en charge les gestes de glisser, faire défiler, faire glisser et pincer pour vous aider à accomplir vos tâches plus efficacement. Le E22-MH410/E24-MH410 intègre une caméra Full HD 2MP (le E22-MH410 est doté d'une fonction pop out) et un microphone, plus le choix d'utiliser une prise casque ou des haut-parleurs stéréo internes. De plus, le capteur infrarouge se cache en toute sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé et ajoute une couche de sécurité avec la reconnaissance faciale par Windows Hello et Microsoft Skype pour la certification des entreprises, ce qui signifie qu'il est parfait pour les réunions virtuelles.



Une performance rapide comme l'éclair



Les PC AiO E22-MH410/E24-MH410 ne sont pas seulement beaux à l'extérieur, mais aussi solides au cœur avec un processeur Intel Core i5/i7/i9 de 10e génération et une mémoire DDR4 à double canal. Il prend également en charge le double stockage, en mélangeant un M.2 SSD ultra-rapide et une grande capacité avec un disque SATA de 2,5 pouces, de sorte que les utilisateurs peuvent traiter plus de tâches quotidiennes de manière plus efficace dans cet élégant PC AiO, que ce soit au bureau ou à la maison.



Connexions multifonctionnelles



PC AiO E22-MH410/E24-MH410 équipé de plusieurs ports dont USB2.0, USB3.2 Gen1 x1, de prises audio, et d'un lecteur DVD-RW intégré pour les périphériques externes afin d'exploiter les informations rapidement et simplement. Grâce aux options de connectivité fiables de son Wi-Fi 5 bi-bande ou de son Gigabit Ethernet câblé, les utilisateurs peuvent transformer les données en un rien de temps et en toute fluidité. Pour renforcer la sécurité, le E24-MH410 est équipé d'un verrou Kensington pour que les utilisateurs se sentent plus en sécurité lorsqu'ils s'éloignent temporairement de leur PC.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP