Nouveau record du monde : Mémoire Crucial Ballistix Max overclockée à 7004 MHz.



L'overclocking est toujours amusant et presque tout le monde peut le faire, cependant, lorsqu'il s'agit d'overclocking extrême, il n'y a qu'une poignée de personnes qui le font. Aujourd'hui, un overclocker extrême chinois "baby-j" a réussi à établir une nouvelle fréquence record du monde avec son kit mémoire Crucial Ballistix Max DDR4-4000 (BLM16G40C18U4B.M8FB1).







En utilisant le refroidissement à l'azote liquide (LN2) pour les DIMM, l'overclocker a réussi à pousser le kit de mémoire jusqu'à une incroyable fréquence de 7004,2 MHz, ce qui en fait la fréquence la plus élevée au monde pour la mémoire DDR4.







Le plus étonnant est que la plateforme utilisée pour le nouvel overclocking record est basée sur les cartes mères B550 d'AMD fonctionnant avec le processeur Ryzen 5 PRO 4650G d'AMD, qui semble avoir un très bon contrôleur de mémoire.







Les chronométrages étaient un peu détendus, avec des réglages de 22-26-26-46-127-1 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCS-tCR).



