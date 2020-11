SILVERSTONE nous propose : Le AD120-DC.



SilverStone a présenté aujourd'hui l'AD120-DC, une alimentation pico conçue pour les bâtiments SFF qui n'ont pas assez de place pour l'alimentation, et qui reposent sur des briques de puissance.







Il s'agit littéralement d'une brique d'alimentation de 120 W qui fournit une sortie de 12 V, 2 broches DC. Vous pouvez soit la brancher directement sur les cartes mères qui ont des entrées CC à 2 broches, soit utiliser le tableau de distribution inclus qui prend cette entrée CC à 2 broches et utilise la commutation CC-CC pour sortir un connecteur ATX conventionnel à 24 broches, un EPS à 8 broches et divers connecteurs périphériques tels que l'alimentation SATA, Molex, etc.















La brique mesure 160 mm x 25 mm x 45 mm (DxHxL).



La société n'a pas révélé les prix ni la disponibilité.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



FANLESSTECH