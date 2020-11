POWORCOLOR nous propose une nouvelle carte graphique: La RX 6800 XT Red Devil.



Dans la foulée du dévoilement de sa RX 6800 XT Red Devil, nous avons des photos de la Radeon RX 6800 XT Red Dragon, positionnée un cran en dessous du Red Devil. Le Red Dragon est livré avec un overclock d'usine plus doux que le Red Devil, et donc une solution de refroidissement plus simple de 2,5 fentes d'épaisseur (par rapport aux 3 fentes du Red Devil). Il utilise un dissipateur thermique en aluminium à double empilement d'ailettes qui utilise un trio de ventilateurs - un ventilateur central plus petit flanqué de ventilateurs plus grands - pour ventiler le refroidisseur.















Le refroidisseur RX 6800 XT Red Dragon est plus long que le PCB d'environ 5 cm, de sorte qu'une grande partie du flux d'air du troisième ventilateur passe par la carte et sort par des orifices situés sur la plaque arrière. La configuration de l'entrée d'alimentation de la carte est très probablement la même que celle du Red Devil, à savoir 2x 8 broches PCIe. Nous avons également repéré un commutateur de sélection double BIOS. Les sorties comprennent trois DisplayPorts et un HDMI, il n'y a pas d'USB-C. Il est également probable que PowerColor réutilise cette même conception de carte pour une carte RX 6800 Red Dragon.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VIDEOCARDZ