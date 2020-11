COUGAR nous propose un nouveau boitier PC : Le MX440-G RGB.



Cougar a présenté aujourd'hui le MX440-G RGB, un boîtier de milieu de tour ATX au design aéré. Le panneau avant est doté d'une grande face en verre trempé qui s'élève d'un pouce au-dessus des prises d'air du ventilateur, avec de grands barrages d'air sur les côtés. Les trois ventilateurs d'admission de 120 mm sont installés derrière un filtre à poussière. Le dessus comporte deux sorties de 120 mm, également équipées d'un filtre à poussière. Dans l'ensemble, vous pouvez monter soit deux entrées avant de 140 mm ou trois de 120 mm, soit deux sorties supérieures de 120 mm, soit une sortie arrière de 140/120 mm.















L'intérieur du Cougar MX440-G RGB présente une disposition conventionnelle à cloisons horizontales, mais le compartiment inférieur n'est pas complètement fermé par des murs lorsqu'on le regarde du côté gauche. Le plateau de la carte mère peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 32 cm de long et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 17 cm de haut.



Les options de stockage comprennent deux plateaux pour disques durs de 3,5 pouces/2,5 pouces et quatre supports supplémentaires de 2,5 pouces. La connectivité du panneau avant comprend deux ports USB 3.x et USB 2.0/1.1, ainsi que des prises HDA. Le boîtier mesure 215 mm x 424 mm x 505 mm (LxPxH).



La société n'a pas annoncé de prix.



TECHPOWERUP