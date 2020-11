Un pack de textures embellit les paysages de Fallout 4.







Baptisé Perfect Landscape, c’est l’œuvre d’un certain Pfuscher, qui a déjà officié sur un mod similaire pour Skyrim Special Edition.



Comme de nombreux jeux signés Bethesda, Fallout 4 continue d’être apprécié des moddeurs même plusieurs années après sa sortie (qui remonte à novembre 2015). Le dénommé Pfuscher, à qui l’on doit notamment un excellent pack de textures pour Skyrim Special Edition, en a publié un du même acabit pour Fallout 4.



Intitulé Perfect Landscape, ce mod de 3,2 Go améliore les paysages du jeu postapocalyptique de Bethesda. Par rapport aux textures d’origine, celles du pack bénéficient d’un upscale par 2 ou 4.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TOM'S HARDWARE