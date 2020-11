THE GURU3D nous propose le test du : ASUS ROG Z11 mini-ITX.



Nous passons en revue l'ASUS ROG Z11 en finition sombre, un boîtier de PC pour les cartes mères de petit format. Ce châssis prêt pour le Mini-ITX a une ou deux astuces qui vous étonneront en termes de style, options USB 3.x. A côté de ça, c'est tellement mignon. Tout dans ce châssis est conçu A : dans un style signature ROG et B : pour afficher les entrailles des composants de votre PC (et ASUS aimerait que ce soit ASUS ROG bien sûr).



Ce qui rend ce châssis vraiment unique est le fait qu'il peut être utilisé en mode portrait et paysage, c'est-à-dire que vous pouvez faire reposer le châssis horizontalement, mais aussi verticalement. Bien que vous ne puissiez loger que de petites cartes mères de format mini ITX, il offre de la place pour plusieurs SSD (selon le format de bloc d'alimentation choisi). Il peut accueillir des alimentations ATX de taille normale. Outre sa conception plutôt cool et quelque peu compacte (elle est en fait assez grande pour un châssis mITX), l'aspect est assez impressionnant. Panneaux en aluminium, châssis en acier, USB 3.0 ainsi qu'un connecteur USB 3.1 Gen 2 Type-C.



L'ASUS ROG Z11 présente un design intérieur incliné à 11 degrés pour une meilleure dissipation de la chaleur et une meilleure gestion des câbles. L'objectif est de fournir un flux d'air plus important, ce qui est essentiel dans les systèmes à haute performance qui utilisent des facteurs de forme plus petits comme le mini-ITX. L'ASUS ROG Z11 a été inventé pour fournir un support pour les alimentations électriques de grande taille et dispose d'un bon support pour le refroidissement.



Le ROG Z11 comprend trois ventilateurs de refroidissement de 140 mm, le châssis supporte un radiateur de 240 mm à l'arrière, mais vous pouvez également installer un radiateur de 120 mm dans le bas du châssis. Comme le montrent les photos, si vous êtes dans un PC à thème ROG, vous allez aimer celui-ci. Mais il y a plus que la beauté, car pendant le processus de construction, je vous parlerai des subtilités et des difficultés de ce châssis, c'est un châssis très déroutant à construire.







Je l'ai dit Mini ITX, c'est à dire une carte mère de 17x17 cm. Le châssis a cependant été construit pour permettre l'installation de grosses cartes graphiques et pour offrir de la place aux kits LCS. Avec une construction compacte en tête, vous devez cependant réaliser qu'à 21 x 7,6 x 14,7 pouces, ce châssis n'est pas du tout petit. De plus, il sera livré avec une étiquette de 279 euros. Oui, c'est très cher. On peut peut-être dire que c'est un peu de la beauté et un peu de la bête.



Voici la fiche technique :







