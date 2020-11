Rumeur : L'AMD Radeon RX 6700 pourrais arriver avec 12 Go de mémoire graphique GDDR6.



AMD vient de sortir sa série de cartes graphiques Radeon RX 6800, mais évidemment, une Radeon RX 6700 est également en cours de réalisation. Une rumeur est apparue sur le web indiquant que la Radeon RX 6700 sera basée sur un GPU NV22 XT et NV22 XTL.



Le silicium AMD Navi 22 recevrait 40 unités de calcul, fois 64, soit 2560 processeurs de shaders, les mêmes cœurs que ceux de la Radeon RX 5700 XT mais avec l'architecture RDNA 1.0. La Radeon RX 6700 pourrait être configurée avec 2304 processeurs de flux, soit le même nombre de cœurs que la Radeon RX 5700.







Liées à 12 Go de VRAM, les deux cartes auront une interface mémoire 192 bits plutôt limitée, mais nous nous attendons à une sorte de cache L3 dans le GPU ici aussi, car RDNA2 a cela comme marqueur sur son architecture. La consommation électrique serait d'environ 186 à 221 W pour la XT et entre 146 et 156 W pour la commune. L'information provient de Patrick Schur, considéré comme une "source fiable" pour les fuites.



Ces GPU seraient annoncés en Janvier 2020.



THE GURU3D