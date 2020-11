VIEWSONIC nous propose une nouvelle série d'écran PC : La ColorPro VP68a.



ViewSonic a annoncé la série "ColorPro VP68a" d'écrans à cristaux liquides pour les créateurs qui ont obtenu la certification PANTONE, qui implique un calibrage des couleurs à l'usine avant l'expédition et la certification PANTONE.



En outre, il est équipé d'un "mode de simulation du daltonisme" et d'un "mode de filtrage du daltonisme" qui peuvent simuler l'apparence des couleurs des daltoniens.



















Le "VP2468a" est un modèle de 23,8 pouces qui supporte la résolution full HD. L'écran à cristaux liquides est du système IPS, rapport de contraste 1 000 : 1, luminosité 250 cd/㎡, affichage couleur 16,7 millions de couleurs, vitesse de réponse 8 ms, angle de vision horizontal/vertical 178 °.



L'interface est HDMI1.4 x 1, DisplayPortx1, DisplayPort sortie x1, USB2.0 Type-Ax2, USB2.0 Type-Bx1, LANx1 câblé, USB3.1 Type-Cx1, et peut fournir jusqu'à 65W. La taille du corps principal est de 539 mm de large, 215 mm de profondeur, 422 mm de hauteur et pèse 5,7 kg.



Le "VP2768a" est un modèle de 27 pouces qui supporte la résolution WQHD. L'écran à cristaux liquides est un système IPS, rapport de contraste 1 000 : 1, luminosité 350 cd/㎡, affichage couleur 16,7 millions de couleurs, vitesse de réponse 5 ms, angle de vision horizontal/vertical 178 °.



L'interface est HDMI1.4 x 1, DisplayPortx1, DisplayPort sortie x1, USB2.0 Type-Ax3, USB2.0 Type-Bx1, LANx1 câblé, USB3.1 Type-Cx1, et peut fournir jusqu'à 90W. La taille du corps principal est de 613 mm de largeur, 215 mm de profondeur, 410 mm de hauteur et pèse 6,9 kg.



