AMD va introduire une sous-voltage adaptative pour améliorer la précision du boost du Ryzen 5000.



AMD a annoncé qu'il introduirait des outils d'adaptation à l'undervoltage pour son logiciel de précision Boost Overdrive, disponible pour les derniers processeurs de la série Ryzen 5000. Cette fonctionnalité sera disponible dès le lancement de l'AGESA 1180 sur les cartes mères des séries 400 et 500 (disponibilité estimée début décembre), et nécessitera une mise à jour du BIOS pour l'activer au niveau logiciel. Selon AMD, cet outil calculera dynamiquement la quantité précise de tension requise pour une tâche donnée, en analysant les capteurs internes (tels que la charge de travail, la température, les limites de prise) et en adaptant les valeurs de tension à la volée jusqu'à 1000 fois par seconde.







Cette approche d'AMD ouvrira une nouvelle ère pour la sous-tension des processeurs, qui ne permet généralement aux utilisateurs de sous-tensionner leur processeur que dans le pire des cas : généralement, les sous-volteurs fonctionnent en réduisant progressivement la tension du processeur et en testant la stabilité par des applications de stress, des jeux ou d'autres applications spécialisées.



Cela signifie que le processeur aura suffisamment de puissance pour ne pas tomber en panne dans ces scénarios - mais bien sûr, votre processeur n'utilise pas toujours (en fait, il ne l'est presque jamais, selon votre cas d'utilisation spécifique) toute la puissance de traitement du processeur ; cela signifie que toutes les autres charges de travail où le processeur n'est pas utilisé à 100% ont encore de la place pour des réductions de tension. Grâce à la sous-tension adaptative d'AMD, cela deviendra possible.







Dans les termes les plus simples, cela signifie une plus grande longévité du processeur (des tensions plus basses signifient une moindre contrainte sur le processeur), ainsi qu'une consommation d'énergie réduite - ce qui est intéressant car la conscience écologique devient plus envahissante. Cependant, un autre aspect très intéressant de cette équation est celui de l'augmentation des performances de votre CPU.



Nous connaissons tous cet effet de "loterie du silicium", où des processeurs différents auront des caractéristiques de puissance différentes ; et nous savons aussi que les fabricants de processeurs fixent les tensions de base de manière à permettre à la majorité des processeurs produits pour un niveau donné (par exemple, le Ryzen 9 5900X) de fonctionner "sans problème".







Les utilisateurs pourront bientôt profiter de cette loterie en silicium en utilisant la sous-tension adaptative d'AMD, car cela signifie que les tensions seront appliquées de manière intelligente et dynamique en fonction des caractéristiques de puissance de leur processeur. Des tensions plus faibles sur la courbe de contrainte du CPU permettront d'obtenir des températures plus basses, ce qui pourrait permettre de maintenir des horloges de boost plus élevées, pendant des périodes plus longues, que si la tension d'origine était appliquée à 100%.







Le système de sous-tension adaptative d'AMD permettra aux utilisateurs de définir leurs caractéristiques de sous-tension par "étapes", chaque étape différente représentant 3 à 5 millivolts, jusqu'à un maximum de 30 étapes (ce qui signifie une sous-tension maximale de 90 à 150 millivolts). Selon AMD, l'activation de cette caractéristique pourrait entraîner une augmentation des performances à un fil de 2 % et à plusieurs fils de 10 %, car les températures plus basses permettent au processeur de booster plus agressivement dans ces conditions.







Selon AMD, cette technique de sous-voltage montre des gains plus élevés en fonction du nombre de CCD (et donc de cœurs) qu'une unité centrale donnée a à sa disposition dans le silicium.







AMD a également déclaré que cela allait être appliqué à tous les nouveaux processeurs à l'avenir ; le rétroportage de cette technologie sur les CPU pré-Ryzen 5000 n'est pas possible car il nécessite des optimisations d'ingénierie qui ont été introduites spécifiquement avec le Ryzen 5000.







La fonction Adaptive Undervolting sera tout d'abord disponible via les paramètres du BIOS, mais AMD prévoit d'amener cette fonction à son utilitaire principal Ryzen au niveau du système d'exploitation.



ANANDTECH