GIGABYTE prépare une GeForce RTX 3060 Ti AORUS avec six sorties d'affichage.



GIGABYTE prépare son offre premium GeForce RTX 3060 Ti, le RTX 3060 Ti AORUS Master. Caractérisée par un design de carte haut de gamme avec une solution de refroidissement à trois fentes et trois ventilateurs, de nombreux embellissements RGB et probablement la plus grande horloge d'usine de la société, la caractéristique la plus frappante de cette carte doit être sa configuration de sortie d'affichage, qui comprend trois connecteurs DisplayPort 1.4a et HDMI 2.1.















Le refroidisseur est constitué de deux piles d'ailettes en aluminium ventilées par un trio de ventilateurs qui sont disposés de telle sorte que le ventilateur du milieu est en retrait et chevauché par les deux autres ventilateurs. Parmi les autres cartes RTX 3060 Ti de conception personnalisée préparées par GIGABYTE, on trouve un Gaming OC Pro et un Eagle OC.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VIDEOCARDZ