Khronos publie la spécification finale de la technologie Vulkan Ray Tracing.



Aujourd'hui, M. Khronos a publié les versions finales de l'ensemble des spécifications des extensions Vulkan, GLSL et SPIR-V qui intègrent de manière transparente le raytracing dans le cadre existant de Vulkan. Il s'agit d'une étape importante, car il s'agit de la première norme ouverte, multi-fournisseurs et multi-plateformes du secteur pour l'accélération du raytracing - et elle peut être déployée en utilisant soit les calculs GPU existants, soit des cœurs de raytracing dédiés.



Vulkan Ray Tracing sera familier à tous ceux qui ont utilisé DirectX Raytracing (DXR) dans DirectX 12, mais introduit également des fonctionnalités avancées telles que la possibilité d'équilibrer les opérations de configuration du raytracing sur le CPU hôte. Bien que le raytracing sera d'abord déployé sur les systèmes de bureau, ces extensions Vulkan ont été conçues pour permettre et encourager le déploiement du raytracing sur les mobiles.



Ces extensions ont été initialement publiées en tant que versions provisoires en mars 2020. Depuis lors, nous avons reçu et intégré les commentaires des fournisseurs de matériel et des développeurs de logiciels, tant au sein de Khronos que de l'industrie au sens large, mais la forme générale de l'API et les fonctionnalités fournies restent fondamentalement inchangées. Merci à tous ceux qui ont examiné et utilisé les extensions provisoires et en particulier à ceux qui nous ont fait part de leurs commentaires.







La publication aujourd'hui des spécifications de l'extension n'est que le début du déploiement de Vulkan Ray Tracing. Dans les jours et les semaines à venir, des composants supplémentaires de l'écosystème tels que les chaînes d'outils de shaders et les couches de validation seront mis à jour avec la prise en charge de la fonctionnalité de ray tracing afin de garantir que les développeurs puissent facilement utiliser ces extensions dans leurs applications. L'avancement de ces mises à jour de l'écosystème peut être suivi dans GitHub. Le point culminant sera la sortie du SDK Vulkan (1.2.162.0 ou supérieur) avec la prise en charge du ray tracing par Khronos Vulkan à la mi-décembre.



La fonctionnalité globale fournie par l'ensemble des extensions Vulkan Ray Tracing est inchangée depuis leurs versions provisoires.



Le jeu final d'extensions publié aujourd'hui est :



Spécifications de l'extension Vulkan



- VK_KHR_structure_d'accélération,

- VK_KHR_ray_tracing_pipeline,

- VK_KHR_ray_query,

- VK_KHR_bibliothèque_pipeline,

- VK_KHR_opérations_hôtes_différées.



Spécifications des extensions SPIR-V



- SPV_KHR_ray_tracing,

- SPV_KHR_ray_query.



Spécifications des extensions GLSL



- GLSL_EXT_rayon_de_traçage,

- GLSL_EXT_ray_query,

- GLSL_EXT_ray_flags_primitive_culling.



TECHPOWERUP