GIGABYTE lance les eGPU AORUS RTX 3090 et RTX 3080 GAMING BOX.



GIGABYTE, le premier fabricant mondial de matériel de jeu haut de gamme, a annoncé aujourd'hui la sortie de l'AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX, le premier système graphique externe à refroidissement par eau au monde. L'AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX est équipée de la carte graphique GeForce RTX 3090/3080 à architecture NVIDIA Ampere la plus puissante et de la dernière interface de transmission à grande vitesse Thunderbolt 3.



Cette combinaison apporte non seulement de puissantes performances de jeu en 3D à l'ordinateur portable Ultrabook compatible Thunderbolt 3, mais met également à niveau l'Ultrabook pour le jeu de raytracing en temps réel, l'animation 3D et l'apprentissage approfondi. Le système de refroidissement AORUS WATERFORCE est la seule solution qui combine performance et confort, permettant aux utilisateurs de profiter d'un environnement calme et confortable tout en effectuant des travaux lourds.







AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX est la première boîte graphique externe au monde avec un système de refroidissement à eau intégré tout en un. Afin de bénéficier à la fois des meilleures performances de calcul de la GeForce RTX 3090/3080 et d'un environnement confortable, AORUS WATERFORCE est la seule solution qui puisse satisfaire ces deux exigences dans un format compact.



AORUS fournit une solution de refroidissement complète pour tous les composants clés de la carte graphique. Nous nous occupons non seulement du GPU mais aussi de la VRAM et du MOSFET pour assurer un fonctionnement stable et une durée de vie plus longue. Le système de refroidissement tout-en-un AORUS WATERFORCE intègre une grande plaque de cuivre, un radiateur en aluminium de 240 mm et deux ventilateurs de 120 mm. Avec une pompe et un bloc d'eau optimisés, il fournit le débit d'eau et les performances de refroidissement les plus efficaces à un niveau sonore plus faible.







Alimentée par la carte graphique GIGABYTE GeForce RTX 3090/3080, l'AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX transfère le PC portable Ultrabook dans une plate-forme de jeu et offre des performances incroyables pour les courses de rayons en temps réel et les jeux à forte intensité graphique. Une puce réseau permettant de se connecter à un réseau câblé est intégrée dans la GAMING BOX. Vous n'avez pas à vous soucier des interférences de transmission pendant le jeu. Installez le moteur AORUS et RGB Fusion 2.0 pour ajuster les performances et l'éclairage RGB selon vos préférences.



La puissante AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX accélère votre travail grâce à des performances incroyables. Que vous fassiez du montage vidéo, de l'animation 3D, de la photographie, de la conception graphique, de la visualisation architecturale de la diffusion, elle peut vous faire gagner beaucoup de temps.







La carte graphique GIGABYTE GeForce RTX 3090 avec 24G de mémoire et 936 GB/s de bande passante a 10496 cœurs CUDA, la carte graphique GeForce RTX 3080 avec 10G de mémoire et 760 GB/s de bande passante a 8704 cœurs CUDA, et les deux GPU ont des centaines de cœurs Tensor fonctionnant en parallèle. Les deux GPU apportent à votre PC portable la puissance de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine accélérés par les GPU. Les développeurs d'IA et les spécialistes des données peuvent obtenir des résultats plus facilement et plus rapidement avec l'AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX.



L'AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX est suffisamment puissant pour remplacer le GPU de n'importe quel PC portable sur le marché. Les utilisateurs de PC portables peuvent profiter de la puissance de calcul 3D comme un PC de bureau plutôt que du GPU d'un PC portable peu performant.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP