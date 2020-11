TerraMaster présente le NAS à 5 baies F5-221.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, notamment des périphériques de stockage en réseau (NAS), est fière de présenter le F5-221, un NAS à 5 baies, idéal pour le stockage en nuage des petites entreprises et des particuliers. Le TerraMaster F5-221 est équipé d'un processeur Intel dual-core 2.0 GHz offrant des vitesses allant jusqu'à 119 Mo/s. Le F5-221 prend en charge le cryptage matériel AES et le transcodage vidéo HD 4K. Il est également doté de plusieurs niveaux de sécurité des données et du système de fichiers Btrfs de nouvelle génération.







Le TerraMaster F5-221, un NAS à 5 baies, est la solution de cloud privé parfaite pour les petites entreprises et les particuliers qui ont besoin d'un stockage de données sécurisé de grande capacité. Le F5-221 prend en charge des disques d'une capacité maximale de 16 To, un stockage brut maximal de 80 To et un stockage de volume unique maximal de 108 To. Il est idéal pour les utilisateurs qui manipulent régulièrement des fichiers de données volumineux, comme les monteurs vidéo, les photographes, les vidéastes et les créateurs de contenu professionnels. Grâce au stockage en nuage privé, plusieurs utilisateurs peuvent facilement accéder à leurs fichiers de travail et les partager, ce qui permet de rationaliser les flux de travail.







Puissant et efficace



Le TerraMaster F5-221 est équipé d'un processeur double cœur Intel Celeron J3355 2,0 GHz (rafale maximale de 2,5 GHz) puissant et efficace, avec 2 Go de mémoire, extensible jusqu'à 6 Go (2 Go+4 Go). Le périphérique NAS offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 119 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 118 Mo/s.



Sécurité avancée



Le F5-221 est doté de plusieurs niveaux de sécurité des données pour éviter la perte de données. Cela comprend la sauvegarde automatique programmée, le système de fichiers et l'instantané Btrfs, la sécurité RAID 1,5,6 Array, le cryptage des dossiers matériels AES et le cryptage du transport réseau, et la sauvegarde des données sur disque nuage.



Solution facile de cloud privé



Le F5-221 est conçu pour les petites entreprises et les bureaux à domicile pour le stockage privé sur le cloud. Utilisez le F5-221 pour créer un disque dur personnel dans le nuage afin de collaborer et de partager facilement des données avec vos amis, votre famille ou vos collègues pour rationaliser le flux de travail. Même lorsqu'ils travaillent loin de chez eux, les utilisateurs peuvent accéder au stockage en nuage privé via l'internet pour accéder, stocker et synchroniser des données.



Garantie "Worry-Free" (sans souci)



Le F2-221 est couvert par les services de garantie sans souci améliorés et exclusifs de TerraMaster, avec une assistance rapide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et un remplacement neuf dans les 2 ans pour les produits enregistrés.



Prix



Le TerraMaster F5-221 5-Bay NAS est maintenant disponible sur TerraMaster.com et chez les revendeurs partenaires au prix de 359.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP