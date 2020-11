La RTX3060TI Founders Edition en photo !



La prochaine NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition a récemment été imaginé avant son lancement le 2 Décembre 2020. La prochaine carte graphique comprend le GPU GA104-200 couplé à 8 Go de mémoire GDDR6 14 Gbps sur un bus 256 bits.











Le refroidisseur de la RTX 3060 TI Founders Edition est presque identique à celui du RTX 3070 Founders Edition, à l'exception d'un design légèrement plus argenté sur la 3060 Ti.







La RTX 3060 Ti Founders Edition serait vendu au détail pour 399 Dollars et comprend 4864 cœurs CUDA, 152 cœurs Tensor et 38 cœurs RT qui, selon NVIDIA, l'aideront à battre la précédente génération de RTX 2080 SUPER.



VIDEOCARDZ