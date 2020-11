EK introduit un support de montage vertical décalé pour les GPU.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, lance un support de montage vertical pour GPU conçu spécialement pour les boîtiers avec des emplacements d'extension PCI-E fermés (avec des barres horizontales entre les deux). Le support vertical de GPU EK-Loop - Shifted, comme sa précédente variante utilisée pour les boîtiers à fentes d'extension ouvertes, utilise une solution en instance de brevet avec deux points de montage ATX pour la carte mère afin de sécuriser davantage la carte graphique. Ce support unique ne met pas seulement en œuvre des technologies en instance de brevet, mais aussi des matériaux plus épais par rapport à d'autres solutions similaires actuellement sur le marché.







L'affichage de votre carte graphique refroidie par liquide ou même du refroidisseur d'air massif standard est quelque chose qui est devenu de plus en plus populaire au fil des ans. Une façon de le faire est d'utiliser les supports spéciaux du marché des pièces de rechange qui permettent de monter le GPU verticalement si le boîtier n'est pas déjà équipé d'emplacements PCIe verticaux. Cependant, l'utilisateur est souvent confronté à des problèmes de fonctionnement de ces solutions, car elles n'offrent pas un support suffisant, ce qui permet au GPU de se déplacer. Les choses peuvent être encore plus difficiles lorsqu'il s'agit de refroidir des liquides et d'installer des raccords et des tubes sur un GPU placé verticalement, sans parler du fait d'essayer d'expédier un PC avec un GPU monté verticalement.







Heureusement, EK a mis au point une approche unique, en instance de brevet, qui élimine tous ces problèmes qui peuvent être potentiellement fatals pour le matériel coûteux. L'EK-Loop Vertical GPU Holder - Shifted permet à la carte graphique d'être montée verticalement dans n'importe quel boîtier de PC ATX, qu'il soit équipé d'un emplacement d'E/S PCI-E arrière de type fermé ou ouvert.



Le support GPU vertical est fabriqué en acier de 1,5 mm d'épaisseur, recouvert de noir, afin d'assurer une excellente rigidité structurelle. De plus, il utilise deux vis de fixation de la carte mère pour obtenir deux points de contact supplémentaires et une stabilité, ce qui garantit l'absence de fléchissement et de mouvement horizontal du GPU. Avant que le support ne soit fixé aux points de montage de l'ATX, deux entretoises en plastique sont placées pour protéger la carte mère et permettre l'installation du support sur les cartes mères qui ont des couvertures esthétiques complexes.







Le câble PCI-E Gen 3.0 de qualité supérieure mesure 200 mm de long, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour le montage du GPU. EK-Loop Vertical GPU Holder - Shifted peut être monté sur des boîtiers avec des slots d'extension PCI-E ouverts ou fermés, avec un minimum de 6 slots libres. Le GPU doit être à 1 ou 2 emplacements en ce qui concerne le blindage E/S. La hauteur du refroidisseur du GPU n'a pas d'importance pour la compatibilité du support.



Jusqu'à présent, les boîtiers comportant des barres horizontales entre les emplacements d'extension PCI-E devaient être modifiés et découpés pour s'adapter à un support de GPU vertical. Le support vertical de GPU EK-Loop - décalé résout ce problème. "Décalé" indique que tout le support est déplacé vers l'avant pour laisser plus d'espace pour le branchement du câble d'affichage. Chaque version "Shifted" sera livrée avec un câble DisplayPort spécial coudé de 1,8 mètre de long, compatible DP 1.4.



Disponibilité et prix



L'EK-Loop Vertical GPU Holder - Shifted est fabriqué en Slovénie, en Europe, et peut être commandé via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Le prix :



- EK-Loop Vertical GPU Holder - Shifted : 74.90 euros.



TECHPOWERUP