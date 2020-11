QNAP lance le NAS ZFS TVS-h1288X/TVS-h1688X.



QNAP Systems, Inc. (QNAP), un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui le NAS d'entreprise QuTS héros TVS-h1288X/TVS-h1688X, alimenté par un processeur Intel Xeon W-1250 à six cœurs à 3,3 GHz (éclatement jusqu'à 4,7 GHz) et jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 ECC.



Ces nouveaux modèles permettent d'installer deux cartes d'extension QNAP QXP-T32P Thunderbolt 3 PCIe (vendues séparément) pour atteindre quatre ports Thunderbolt 3 pour l'édition de médias à haut débit et la collaboration. Outre la connectivité 10GBASE-T et 2,5 GbE, la réduction des données ZFS et l'intégrité des données, le TVS-h1288X/TVS-h1688X répond aux besoins de stockage et d'applications gourmandes en bande passante pour les flux de travail créatifs dynamiques et les opérations d'entreprise.







"QNAP développe continuellement les systèmes NAS Thunderbolt pour suivre l'évolution des technologies et des capacités matérielles", a déclaré Jason Hsu, chef de produit de QNAP, ajoutant que "les NAS TVS-h1288X et TVS-h1688X sont les premiers NAS héros de QNAP qui peuvent être transformés en NAS Thunderbolt 3 en installant des cartes d'extension Thunderbolt 3. Avec des capacités matérielles étonnantes couplées aux avantages du ZFS, les NAS Thunderbolt 3 de QuTS hero sont des solutions parfaites pour le montage vidéo et les flux de travail 4K".



Le TVS-h1288X/TVS-h1688X dispose de quatre baies SSD SATA de 2,5 pouces et de deux baies SSD M.2 NVMe Gen 3 x4, permettant la mise en cache des SSD pour augmenter les performances IOPS et réduire la latence du volume de stockage pour les bases de données et les applications de machines virtuelles.



Grâce à la carte réseau 10GBASE-T à double port intégrée (située dans l'emplacement PCIe Gen 3 x8), aux quatre ports natifs de 2,5 GbE et à la prise en charge du Port Trunking et du failover, le TVS-h1288X/TVS-h1688X est parfaitement associé aux commutateurs 10 GbE/2,5 GbE gérés/non gérés de QNAP, d'un prix abordable, pour créer des environnements de réseau d'entreprise productifs, sécurisés et évolutifs.



Les emplacements PCIe Gen 3 x4 permettent de mettre à niveau les fonctionnalités de base du TVS-h1288X/TVS-h1688X. Les utilisateurs peuvent installer deux cartes d'extension QXP-T32P Thunderbolt 3 pour connecter jusqu'à quatre postes de travail équipés de Thunderbolt afin d'obtenir une plus grande efficacité du travail d'équipe dans les flux de travail 4K, le stockage, la sauvegarde et le partage de fichiers.



Les utilisateurs peuvent également installer des cartes réseau 5 GbE/10 GbE/25 GbE/40 GbE, des cartes Fibre Channel 32 Gbps/16 Gbps, des cartes QM2 pour ajouter des SSD M.2 ou des ports 10 GbE (10GBASE-T), des cartes d'extension de stockage QXP pour connecter des unités JBOD QNAP ou des cartes graphiques (en utilisant le bloc d'alimentation de 550 W) pour surcharger le montage/transcodage vidéo ou permettre le passage du GPU vers des machines virtuelles. La sortie HDMI directe prend en charge jusqu'à 4K @ 30 Hz, ce qui offre de grands avantages aux utilisateurs créatifs qui cherchent à démontrer leur travail sans avoir besoin d'un ordinateur séparé.



Alimenté par le héros QuTS basé sur ZFS, le TVS-h1288X/TVS-h1688X prend en charge l'intégrité des données et l'autoréparation. Plusieurs configurations RAID avec triple parité et triple miroir sont également prises en charge pour améliorer la protection des données.



Pour la réduction des données, une puissante déduplication, compression et compactage des données en ligne réduit considérablement l'encombrement global du stockage et améliore les performances. QuTS hero prend en charge des instantanés et un versionnage quasi illimités pour une meilleure protection des données. La fonction avancée SnapSync en temps réel, basée sur des blocs, garantit que le NAS principal et le NAS secondaire conservent toujours les mêmes données, offrant ainsi un support optimal pour les opérations commerciales ininterrompues.



Le centre d'applications inclus fournit de multiples applications à installer à la demande pour étendre encore le potentiel applicatif du TVS-h1288X/TVS-h1688X, comme l'hébergement de machines virtuelles et de conteneurs, la simplification des sauvegardes locales/à distance/en nuage, l'activation des sauvegardes de Google Workspace et de Microsoft 365, la centralisation des sauvegardes des machines virtuelles VMware et Hyper-V, et la mise en place de passerelles de stockage en nuage pour déployer des applications hybrides en nuage.



Principales spécifications



- TVS-h1288X-W1250-16G : 8 baies pour disques SATA de 3,5 pouces et 4x baies SSD SATA de 2,5 pouces, mémoire DDR4 ECC de 16 Go (2 x 8 Go), 5 ports USB 3.2 Gen 2 de 10 Gbps (2 x Type-C + 3x Type-A),

- TVS-h1688X-W1250-32G : 12 baies pour disques SATA 3,5 pouces et 4x baies SSD 2,5 pouces, mémoire DDR4 ECC 32 Go (2 x 16 Go), 6 ports USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (2 x Type-C + 4x Type-A).



Spécifications communes



Tour NAS, processeur Intel Xeon W-1250 6 cœurs/12 threads 3,3 GHz (rafale jusqu'à 4,7 GHz), baies de disques SATA 6 Gbps 2,5 pouces/3,5 pouces échangeables à chaud, 2x M.2 22110/2280 ports SSD NVMe PCIe Gen 3 x4, 2x ports 10GBASE-T (10 GbE/1 GbE), 4x ports RJ45 2,5 GbE (2,5 GbE/1 GbE), 3x emplacements d'extension PCIe Gen 3 (emplacement 1 pré-installé avec une carte réseau 10GBASE-T à double port), 1x sortie HDMI 1,4b, 1x prise microphone dynamique 3,5 mm, 1x prise de sortie ligne 3,5 mm, 1x haut-parleur intégré, 1x bloc d'alimentation 550 W.



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP